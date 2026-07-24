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EKSKLUZIVNO Mateo Kovačić u Dubrovniku gledao društvo na košarci, a onda: 'Falio je igrač'

Piše Josip Tolić,
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EKSKLUZIVNO Mateo Kovačić u Dubrovniku gledao društvo na košarci, a onda: 'Falio je igrač'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Kovačić na odmoru u Zatonu pokazao formu: trčao, zaigrao hakl s turistima i oduševio sve!

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Mateo Kovačić (32) provodi posljednje dane ljetnog odmora nakon Svjetskog nogometnog prvenstva i prije nego što se priključi pripremama Manchester Cityja s Joškom Gvardiolom. Ali, sudeći po prizoru koji je zatekao društvo na košarci u Zatonu kraj Dubrovnika, ne gubi ni dana da u formi dočeka prve treninge pod novim trenerom "građana" Enzom Marescom.

Naime, hrvatski reprezentativac u utorak je boravio u pitoresknom mjestu na jugu Hrvatske, trčao je šumom, napravio predah pa pratio turiste kako igraju hakl na betonskom igralištu. I ne samo to.

Foto: Čitatelj 24sata

- Falio nam je igrač pa smo ga pozvali i pristao je bez problema. Bio je divan, pristao se fotografirati sa svima. Igrao je lagano i bez duela, a mi smo također bili tolerantni prema njemu da se ne ozlijedi. Nasmijan i veseo, zahvalio je na ukazanoj prilici - rekao nam je čitatelj koji je snimio i ekskluzivne fotografije.

O čemu su razgovarali, upitali smo ga.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nismo previše ulazili u privatnost oko Manchester Cityja. Pitali smo ga kako je bilo u Americi, rekao je da je bilo drugačije od onoga što je ranije doživio i inovativno. Odmara glavu od svega i priprema se za početak sezone - dodao je čitatelj.

Kova se krajem sezone oporavio od teške ozljede gležnja, a posebno je impresivno odigrao protiv Portugala u šesnaestini finala, u dramatičnom porazu Hrvatske. Vrijeme je za jednu pravu punu sezonu na visokoj razini. A ovo društvo moglo bi se podsjetiti gdje je sve počelo.

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

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Komentari 12
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