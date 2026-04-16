EKSKLUZIVNI VIDEO Owen je otkrio koga vidi kao svjetske prvake: 'Englezima fali klasa'

Manje od dva mjeseca dijeli nas od početka Svjetskog prvenstva u nogometu, a za legendarnog engleskog napadača Michaela Owena nema dvojbe. Po njemu Francuska ima najbolje šanse osvojiti naslov prvaka. Rekao je to u ekskluzivnom razgovoru u sjedištu FIFA-e u Zürichu gdje je Hisense imao prezentaciju novih uređaja i suradnju s FIFA-om.

POGLEDAJTE VIDEO:

Michael Owen o SP-u | Video: Ivan Hruškovec/24sata

​- Iskreno mislim da su bili najbolja momčad na prošlom prvenstvu. Znam da je Argentina osvojila, ali mislim da je Francuska bila bolja - kazao je Owen te rekao kako se radi o briljantnim individualnim igračima.

Prisjetivši se uspjeha Hrvatske i Maroka, osvrnuo se na ekipe koje bi mogle iznenaditi pa istaknuo da bi domaćini mogli nadmašiti očekivanja, no misli i kako bi Japan mogao imati vrlo dobar turnir, kao momčad koja često ‘prolaz ispod radara’, a radi se učinkovitoj, fizički spremnoj i tehnički dobroj ekipi, ističe.

Iako smatra da Englezi jesu u krugu zemalja koje bi mogle osvojiti SP, ističe da će uvjeti na prvenstvu igrati protiv njih.

Bit će pakleno, a nismo dobri na takvim vrućim uvjetima - upozorava.

U analizi engleske momčadi kaže da imaju poštenu ekipu, ali da se ne radi o ‘zlatnoj generaciji’.

- Imamo upitnike u obrani i na golu. Ne mislim da na tim pozicijama imamo igrače svjetske klase - kaže te za vezni red dodaje kako je razumno snažan, a za napad je imao samo riječi hvale.

- Imamo jednog nevjerojatnog napadača u Harryju Kaneu. Ali ono što imamo, jest osam ili devet zaista, zaista talentiranih igrača na pozicijama iza njega - desno, u sredini i lijevo. U toj širini vidi priliku i kaže da bi on, da je izbornik Tuchel, na svakoj utakmici oko 60. minute mijenjao trojicu igrača, neovisno o kome se radi.

Svježi igrači bit će ključni na ovom turniru. Ljudi će biti umorni od vrućine - poručuje i ističe kako bi rotirao igrače tijekom cijelog turnira ‘kao lud’.

Logistički kaos i ključna taktika

Govoreći o prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, koje će po prvi put imati čak 48 reprezentacija, Owen kaže da će to neizbježno razvodniti kvalitetu.

- Mogli bismo vidjeti više utakmica koje završavaju pobjedama od 3-0 ili 4-0. Ali, to je otvorilo igru i tolikim različitim dijelovima svijeta koji imaju realističnu šansu da njihove države tu uđu. No, putovanja će biti faktor. Radi se o tri masivne države. Također, stadioni su različiti. Neki su klimatizirani, a u Americi će u to doba godine vrućina igrati veliku ulogu - kaže Owen koji vjeruje da će širina klupe biti važnija nego prije.

​- Momčadi rastu, pa bi moglo biti više rotacija. Mislim da će na ovom Svjetskom prvenstvu širina momčadi biti važnija nego ikad. Naravno, zamjene su uvijek imale ulogu u nogometu, ali osjećam da sada postaju zaista ključan dio. Vjerujem da bi široke momčadi, za razliku od onih sa sjajnih prvih 11, mogle imati malu prednost na ovom turniru - rekao je.

Yamal igrač turnira?

Iako je lista mladih talenata na SP-u duga, Owen posebno hvali Španjolca Laminea Yamala. Osim što je istaknuo njegov talent, hvali i snagu španjolske reprezentacije kao kolektiva. Priznaje da na papiru njihova momčad možda ne izgleda superiorno u odnosu na druge favorite, ali njihova ključna prednost leži u timskoj igri.

​- Kad pogledam njihovu ekipu, ne mislim si 'wow, Španjolska je bolja od ostalih'. Ali način na koji igraju kao momčad, a onda u toj momčadi imaju pojedinca poput Yamala... to je njihova snaga - kaže.

- On definitivno nije samo mladi igrač kojeg treba pratiti, već igrač koji bi mogao otići do samog vrha, ako već nije tamo. Mogao bi biti najbolji igrač turnira, toliko je dobar - dodaje o 18-godišnjem Yamalu.

A pričao je i o tome kako je i on kao 18-godišnjak eksplodirao 1998. na SP-u u Francuskoj, i Argentini zabio jedan od najslavnijih golova u povijesti nogometa. U razgovoru je otkrio i kako je ‘upao’ u momčad Engleske u kojoj je vladala nevjerojatna konkurencija.

- Iskreno, nisam očekivao da ću ući u momčad. Tek sam debitirao te sezone. Imali smo tolike strašne napadače u to doba: Shearer, Sheringham, Ian Wright, Les Ferdinand, Andy Cole, Robbie Fowler, Stan Collymore... lista je dugačka - prisjetio se Owen.

No, njegova prva puna sezona u Liverpoolu bila je senzacionalna. Kako je sezona odmicala, zabijao je sve više golova i na kraju postao najbolji strijelac Premier lige, zajedno s Dublinom i Suttonom.

- Stvorio se velik pritisak da me se pozove. Kad sam napokon dobio poziv, tadašnji izbornik Glenn Hoddle jasno mi je dao do znanja da me ne vodi samo kako bih skupio iskustvo. Sjećam se da mi je rekao: "Ne ideš samo kao putnik. Ovo nije samo za iskustvo. Igrat ćeš veliku ulogu na ovom Svjetskom prvenstvu". Odmah sam znao da ću biti uključen, samo nisam znao koliko - rekao je Owen.

Ulazio je s klupe protiv Tunisa, a potom i protiv Rumunjske te zabio za izjednačenje i ‘kupio’ si mjesto u prvih 11 protiv Kolumbije i Argentine, utakmice za koju kaže da mu je promijenila život.

- Ta utakmica me predstavila ostatku svijeta. Imao bih karijeru kakvu sam imao i bez toga, ali biti predstavljen na takav način na svjetskoj pozornici bilo je nevjerojatno. Naravno, gol koji sam zabio bio je ikoničan s dodavanjem Beckhama. Još se sjećam svega i dan-danas. Gdje god da idem u svijetu, ljudi mi uvijek kažu: "Sjećam se gdje sam bio kad si zabio taj gol", što je lijepo - priznaje Owen.

U nastavku razgovora na pitanje o pritisku igranja pred milijunima, Owen je iznio stav kako ne osjećaš stvarni pritisak ako si dobar u nečemu.

- Postoje piloti, neurokirurzi i razni ljudi koji se nose s puno većim pritiskom nego mi koji, na kraju dana, igramo igru koja je pomalo i zabavna. Mi smo cijeli život vježbali kako bismo usavršili svoje vještine. Pritisak nije riječ koju bih upotrijebio. Više se radilo o uzbuđenju. Imao sam stav: "Ja sam stvarno dobar nogometaš i želim to pokazati svijetu, dajte mi da izađem na teren - rekao je.

Iako Zlatna lopta sjaji jače od ostalih trofeja u njegovoj vitrini, Owen priča da osjećaj osvajanja te nagrade nije usporediv s adrenalinom nakon gola, pobjede u utakmici ili osvajanja trofeja.

​- Kad dobijete nagradu, gledate unatrag i mislite: 'Oh, kakva je to bila fantastična sezona'. Bilo je nevjerojatno. I dobio sam nagradu da to i pokažem. To nije adrenalinski udarac kao zabijanje gola - ispričao je i naglasio koliko je ponosan na to postignuće, uzevši u obzir tko je dominirao svjetskim nogometom nakon njega.

- Vidjeli smo Ronalda i Messija kako dominiraju gotovo dva desetljeća. Nema puno ljudi koji su osvojili tu nagradu. Postoje samo dva živuća Engleza koja su je osvojila, Kevin Keegan i ja. Prilično je rijetko i vrlo sam ponosan - ispričao je..

Međutim, taj trofej ne krasi njegov dnevni boravak, a razlog je njegova supruga, kaže sa smiješkom.

- Svi moji trofeji i medalje smješteni su u "mušku spilju" opremljenu barom i stolom za biljar. To je jedina soba koju mi supruga dopušta. Ona kaže: "Ne želim da itko tko uđe u moju kuću pomisli da sam udana za nogometaša". Zato je to najudaljenija soba, na drugom kraju kuće, i ondje držim sve - dodao je tijekom prezentacije na kojoj je potvrđeno kako će kineski Hisense biti ključni opskrbljivač opreme za VAR tijekom SP-a.



