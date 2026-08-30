'El Animal' u elementu: 'Zovite me gospodin Filip Hrgović. Sad zna tko je muškarac, tko dijete'

Filip Hrgović stigao je do najvećeg trenutka svoje karijere na način koji će se dugo prepričavati. U londonskoj O2 Areni hrvatski je teškaš bio na rubu poraza, preživio je nokdaun i velik dio borbe proveo pod pritiskom sjajnog Mosesa Itaume, a onda je u devetoj rundi napravio nevjerojatan preokret. Slomio je domaćeg favorita i prekidom došao do IBF-ova svjetskog pojasa. Hrgović je bio odlično raspoložen nakon borbe, davao je izjave, a jedna je posebno postala viralna.

- Čovječe, ja sam svjetski prvak. Molim te, zovi me gospodin Filip Hrgović. Nemoj me više zvati Filip. Ovo je najbolji mogući scenarij. Gubio sam cijelu borbu, nadboksavao me iz runde u rundu. Pokazao sam mu tko je muškarac, a tko je dijete. On je sjajan borac, ali i dalje je dijete. Previše je žurio i srljao, bacao je previše udaraca od samog početka. Neiskusno je dijete. Sjajan je boksač, definitivno će biti prvak, ali treba mu iskustva - rekao je Hrgović novinaru iFL TV-a.

Pričalo se prijeborbe o razaračkoj snagi Itauminih udaraca. Hrgović nije to osjetio.

- Nisam osjetio njegovu snagu, ne udara tako jako. Ali, vrlo je brz, ne vidite njegove udarce kad dolaze. Ne radi se o vještini, nego o volji, o mudima. Ja ne mogu hodati, moja jaja dodiruju tlo - našalio se Hrgović.