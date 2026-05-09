BARCELONA PROTIV REALA

'El Dinero' prije El Clasica! Evo liste najplaćenijih superzvijezda

Piše Ivan Kužela
Pravi spektakl slijedi na Camp Nou stadionu u nedjelju od 21 sat. Katalonski div protiv najljućih rivala može osvojiti 29. naslov La Lige. Prije derbija u prvom planu su plaće zvijezda El Clasica koje sežu visoke cifre

Po mnogima najveći svjetski derbi odigrat će se u nedjelju na Camp Nou stadionu između Barcelone i Real Madrida. Susret će se igrati u sklopu 35. kola La Lige i s remijem ili pobjedom katalonskog diva znat ćemo osvajača prvenstva. Barcelona ima 11 bodova više od 'kraljevskog kluba' četiri kola prije kraja i sjajna im je ovo prilika da preko najljućih rivala uzmu 29. španjolsko prvenstvo. Španjolski AS saznao je najbolje plaćene nogometaše španjolskih divova.

Listu predvodi Kylian Mbappé (27) koji tjedno 600.000 eura, odnosno 31,6 milijuna eura godišnje. Drugi na popisu je Vinicius Junior (25) koji godišnje uprihodi 25 milijuna eura, a na tjednoj bazi 480.000 eura. Top tri u Realu zatvara David Alaba (33) s 22,5 milijuna eura godišnje ili 433.000 na tjedan.

U Barceloni je najplaćeniji Robert Lewandowski (37) s 20,8 milijuna godišnje ili 400.000 tjedno. Prati ga Frenkie de Jong (28) s 365.000 kroz tjedan i 19 milijuna godišnje, a treći po zaradi je Lamine Yamal (18) koji godišnje zaradi 16,7 milijuna eura ili 320.000 na tjednoj bazi. 

Top 20 najplaćenijih igrača Barcelone i Real Madrida:

1. Kylian Mbappé - 31,25 milijuna eura

2. Vinicius Junior - 25 mil. €

3. David Alaba - 22,5 mil. €

4. Robert Lewandowski - 20,8 mil. €

5. Jude Bellingham - 20,8 mil. €

6.  Frenkie de Jong - 19 mil. €

7. Federico Valverde - 16,7 mil. €

8. Lamine Yamal - 16,7 mil. €

9. Raphinha - 16,7 mil. €

10. Trent Alexander-Arnold - 16,7 mil. €

11. Rodrygo - 16,7 mil. €

12. Jules Koundé - 15,6 mil. €

13. Thibaut Courtois - 15,6 mil. €

14. Antonio Rudiger - 14,6 mil. €

15. Eder Militao - 14,6 mil. €

16. Marcus Rashford - 14 mil. €

17. Eduardo Camavinga - 12,5 mil. €

18. Dani Olmo - 12,5 mil. €

19. Pedri - 12,5 mil. €

20. Ronald Araujo - 12,5 mil. €

