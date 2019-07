'Elf' mu se smiješi, ali 'redsi' nude 500 mil. kuna ako ostane!

Njemački stručnjak Jürgen Klopp (52), koji je ove sezone s Liverpoolom osvojio Ligu prvaka, postao je jedan od najtraženijih trenera na svijetu. Iako su ga čak i Liverpoolovi navijači počeli kritizirati zbog toga što uvijek bude tako blizu, a tako daleko od titule, ove je godine ušutkao sve kritičare.

BBC je objavio da bi mogući novi ugovor na Anfieldu mogao biti na čak šest godina, a za to bi vrijeme Klopp svoj novčanik mogao podebljati za 67 milijuna eura (11,15 po godini odnosno nešto manje od 500 milijuna kuna).

Osim ponude iz Liverpoola, neki bi ga rado vratili u domovinu. Točnije, postoje priče kako bi Klopp mogao zamijeniti dugogodišnjeg izbornika njemačke reprezentacije Joachima Löwa, a Liverpoolov trener izjavio je kako je i to jedna od opcija za njega.

- Jürgen je i sam rekao da bi mogao zamisliti sebe u ulozi izbornika Njemačke kad jednog dana kad je Löw više ne bi vodio - rekao je za Welt Marc Kosicke, Kloppov agent.

