'Elf' se zabavljao uz Fortnite pa ostali bez interneta u hotelu

Svjetsko prvenstvo u Rusiji donijelo nam je brojna uzbuđenja od samog početka, a jedno od najvećih, ako ne i najveće, je ispadanje Njemačke još u grupnoj fazi.

Nijemcima se takav debakl nikad, ali baš nikad u povijesti nogometa nije dogodio. Nikad Njemačka nije išla doma nakon prve faze natjecanja po skupinama. Samo su jednom, na Mundijalu 1938. u Francuskoj, četverostruki svjetski prvaci i aktualni branitelji naslova ispali u početnoj fazi, ali tad se igrala izravno osmina finala.

Od prve utakmice s Meksikom bila je to neprepoznatljiva Njemačka Joachima Löwa. Nešto nije valjalo od starta, Lozano i ostali meksički brzanci prolazili su kroz obranu Njemačke kao kroz sir i došli do minimalne pobjede od 1-0.

Došla je druga utakmica i svi su mislili - evo sad će bez problema srediti Šveđane, ipak su oni aktualni svjetski prvaci i skupa s Brazilcima glavni favoriti za naslov prvaka. Ali vraga, opet ista priča - kontra na kontru odlične Švedske koja je povela zahvaljujući sjajnom lobu Toivonena.

Ipak, 'elf' se nije predavao te su uz pomoć sudaca došli do preokreta i pobijede 2-1. To je to, rekli su svi, to je Njemačka. Opet su se spasili.

Iako su opet svi vjerovali kako su se Nijemci napokon vratili u staru formu to se ipak nije dogodilo i Južna Koreja ih je potrgala u komadiće.

Niti 75 posto posjeda lopte, niti igra s četiri napadača u zadnjih pola sata, niti šanse Goretzke, Hummelsa, Kroosa i Özila. Ma ni 28 udaraca na gol Južne Koreje... Ništa od toga nije bilo dovoljno da zabiju gol odličnom Cho Hyun-Woou.

A onda su Kim Young-Gwon - koji je u zadnje dvije sezone zabio nula golova za kineski Guangzhou Evergrande - te fantastični Tottenhamov as Son Heung-Min bacili 82 milijuna Nijemaca u očaj i okrenuli cijelu povijest nogometa naglavačke, pa i onu čuvenu Linekerovu izjavu.

Odmah nakon tog ispadanja počele su razne špekulacije zbog čega je igra Nijemaca bila toliko loša, a sada je Bild objavio bizaran razlog njihovog neuspjeha.

Naime, prema tvrdnjama tog njemačkog medija, igrači nisu bili posebno zainteresirani za Svjetsko prvenstvo te su oni zabavu tražili na druge načine.

A taj drugi način je bio u igranju videoigrica do kasnih noćnih sati zbog čega je Nogometni savez Njemačke zatražio da se u hotelu u kojem su oni bili smješteni ugasi internet.

Najpouzdaniji njemački medij tako piše da glavni razlog loših igara Nijemaca leži u planetarno popularnoj igrici Fortnite koju su reprezentativci igrali tijekom noći u Rusiji.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.