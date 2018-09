Embiid Šariću: Nema te cijelo ljeto, ne odgovaraš na poruke...

Hrvatski košarkaši polako se vraćaju u svoju NBA klubove gdje se završne pripreme uoči nove sezone koja počinje za dva tjedna privode kraju. Tako su se nakon skoro tri mjeseca susreli suigrači u Philadelphiji i vrlo dobri prijatelji Dario Šarić i Joel Embiid i u šaljivom tonu požalili se jedan drugome zašto se nisu javljali.

- Nisi mi napisao poruku, niti si me nazvao, sve je to u redu - počeo je simpatični Kamerunac razgovor, a Šarić mu je odgovorio.

- Trebao si mi čestitati na dobro odigranoj posljednjoj utakmici doigravanja, to si preskočio - uzvratio mu je Dario.

- Nema te cijelo ljeto, ne zoveš, ne pišeš mi poruke, jednostavno nestaneš. Pisao sam ti poruku, nisi mi odgovorio - tužan je bio Kamerunac, na što mu je Dario imao spreman odgovor.

- Bio si u Europi, u Parizu, mogao si me pozvati na kavu.

“You don’t text… you don’t call.” 😂@JoelEmbiid and @dariosaric reuniting on #NBAMediaDay is a tradition like none other. #HereTheyCome pic.twitter.com/y42l9ZjE8P