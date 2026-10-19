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GOLMAN CHELSEAJA

Emiliano Martinez se oglasio nakon uspješne operacije: Vidimo se za nekoliko tjedana

Piše Issa Kralj,
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Emiliano Martinez se oglasio nakon uspješne operacije: Vidimo se za nekoliko tjedana
Foto: Instagram
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Hvala svima na porukama. Operacija je dobro prošla. Najvažnije je da smo pobijedili i sačuvali mrežu netaknutom. Vraćamo se za nekoliko tjedana, poručio je golman Chelseaja nakon sudara protiv Evertona

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Chelsea je ovog vikenda slavio 2-0 na gostovanju kod Evertona, ali utakmicu je zasjenio strašan sudar golmana Chelseaja Emiliana Martineza s domaćim braničem Jarradom Branthwaiteom. 

Argentinski golman pokušao je intervenirati nakon ubačaja iz prekida, ali se sudario s Branthwaiteom te su obojica ostala ležati na travnjaku. Utakmica je prekinuta na deset minuta dok im se ukazivala liječnička pomoć, a Martinez je iznesen na nosilima te je prevezen u bolnicu. 

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Golman Chelsea u nedjelju je uspješno operiran zbog prijeloma čeljusti, a Argentinac se javio iz bolničkog kreveta.

Vratar Emiliano Martinez uspješno je operiran zbog prijeloma čeljusti. Martinez se ozlijedio u sudaru sredinom drugog poluvremena naše pobjede 2:0 protiv Evertona na stadionu Hill Dickinson u subotu.

Prevezen je u bolnicu na dodatne pretrage, koje su potvrdile prijelom čeljusti zbog kojeg je bila potrebna operacija. Svi u Chelseaju žele Emiju brz oporavak i pružit će mu punu podršku - objavio je klub na društvenim mrežama. 

Točan datum njegova povratka na teren zasad nije poznat, a kada ponovno stane među vratnice trebao bi nositi zaštitnu masku. 

- Hvala svima na porukama. Operacija je dobro prošla. Najvažnije je da smo pobijedili i sačuvali mrežu netaknutom. Vraćamo se za nekoliko tjedana - poručio je Martinez pratiteljima na Instagramu.

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