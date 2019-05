Emotivna poruka koja sažima sve: Hvala za snove o naslovu

Hvala vam što ste nam omogućili da sanjamo. Ta se poruka mogla vidjeti na kraju utakmice na Anfieldu u kojoj je Liverpool pobijedio Wolves, ali i ostao bez naslova prvaka Engleske. Ostao je kratak za jedan bod.

U svakoj prethodnoj sezoni, osim prošlogodišnje u kojoj je City osvojio 100 bodova, Liverpool bi sa 97 osvojenih bodova bio prvak Engleske. Ali ni čudesna sezona Kloppove momčadi nije bila dovoljna.

Malo je tko vjerovao da Liverpool može ostati u toliko jakoj utrci d samoga kraja. Da se može boriti na dva fronta, a oni ne samo da su zadržali korak u domaćem prvenstvu i do kraja pritiskali City, čudesnim su preokretom u Ligi prvaka srušili Barcelonu i izborili finale Lige prvaka. I to bez Mohameda Salaha i Roberta Firmina u momčadi.

Jürgen Klopp složio je pravu momčad ratnika. Drugu uzastopnu sezonu ih čeka finale Lige prvaka, ali teško je progutati emocije nakon subote jer se zna što Anfieldu najviše znači - naslov prvaka Engleske, a njega nemaju otkako je 1990. godine formirana Premier liga.

Mohamed Salah je još jednom dokazao da nije kratkotrajno čudo, da je klasni napadač. Zabio je ove sezone 32 gola i uzeo Zlatnu kopačku. Alisson Becker je primio najmanje golova u prvenstvu, samo 22 u 38 utakmica i osvojio Zlatnu rukavicu. Pokazao je da vrijedi svakog eura. A koštao je 62,5 milijuna!

Foto: REUTERS Foto: CARL RECINE

Majstor na golu i majstor u napadu. Sigurno bi bez razmišljanja predali odmah svoje nagrade za toliko željeni trofej svih navijača. Navijača koji su ih vjerno pratili iz jedne borbe u drugu kroz čitavu sezonu. Ponovno se nakon posljednjeg zvižduka na Anfieldu zaorilo "You'll Never Walk Alone", palile su se baklje junacima u čast. Junacima koji su navijačima Liverpoola omogućili da sanjaju do posljednjeg dana.

Ali ostali su bez drugog čuda u ovome tjednu. Do neke nove prilike...