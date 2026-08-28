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PONOSNI TRENER

Emotivni Garcia: Razumijem sve frustracije u ovih 16 godina, ovo mi je najbolji trenutak u klubu!

Piše Luka Tunjić,
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Emotivni Garcia: Razumijem sve frustracije u ovih 16 godina, ovo mi je najbolji trenutak u klubu!
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Split: Navijaċi dočekali nogometaše Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Ovo je sigurno moj najbolji trenutak u Hajduku. Imao sam puno teških trenutaka, ali nikada ne gubim motivaciju. Poruka za navijače je da ćemo se boriti kako bi ih učinili ponosnima, poručio je trener Hajduka

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Hajduk je nakon 16 godina izborio plasman u europsko natjecanje. Splićani su u četvrtak slavili s 3-2 nakon produžetaka protiv Rakowa i time s ukupnih 5-4 osigurali europsku jesen. Koliko to znači svima u momčadi i gradu možda najbolje govore scene s dočeka u petak, kad je nekoliko tisuća navijača dočekalo i slavilo "bijele" junake.

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Slavlje Hajduka VIDEO
Slavlje Hajduka | Video: HNK Hajduk Split/Facebook

Tijekom dočeka navijačima se obratio i trener Hajduka, Gonzalo Garcia, koji je često bio kritiziran od strane navijača, ali je njegov trenerski pečat postao vidljiv na Poljudu.

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- Naravno da sam sretan. Ponosan sam na način na koji se momčad vraćala svaki put kad je nešto u utakmici krenulo protiv nas. To je mentalitet koji nam treba, to je srce i duh koji imamo. Nećemo uvijek pobijediti, ali s ovakvim pristupom stvari će biti dobre - poručio je Garcia.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Split: Navijači dočekali nogometaše Hajduka Split: Navijači dočekali nogometaše Hajduka Split: Navijači dočekali nogometaše Hajduka
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inače, Rokas Pukštas zabio je gol za 3-2 i time donio Hajduku Europu. Taj je trenutak bio posebno emotivan jer je Amerikanac dogovorio transfer u drugu englesku ligu nakon što je Middlesbrough platio njegovu izlaznu klauzulu.

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- Bilo je emotivno zbog Rokasa, ovdje je bio 6 godina, rastao je s ovim igračima. Nema boljeg načina da netko napusti klub nego da zabije gol koji odvede klub u Europu. Bio je vrlo emotivan i bilo je sjajno svjedočiti tome. Ovo je prava ekipa, stojimo jedni uz druge i podržavamo se. Pokušavamo biti bolji svakim danom i biti što otporniji. Mislim da ste nakon utakmice mogli vidjeti kako je bliska ova ekipa, tako treba biti - komentirao je Garcia, koji je razumio nezadovoljstvo navijača...

- Razumijem frustracije tijekom ovih 16 godina, ali sada smo pokazali da imamo kvalitetu da odemo korak dalje, ponosan sam na to.

Split: Navijaċi dočekali nogometaše Hajduka
Split: Navijaċi dočekali nogometaše Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Komentirao je i ždrijeb. Podsjetimo, Hajduk će igrat s nizozemskim Ajaxom, danskim Midtyllandom Nordsjaellandom, belgijskim St. Truidenseom, gibraltarskim Lincolnom i švicarskim prvakom Thunom u Konferencijskoj ligi.

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- Ždrijeb je jako težak, ali to su utakmice u kojima ćemo probati pobijediti i otići dalje. Ovo je velika prilika za igrače da se dokažu u takvim utakmicama. Pokušat ćemo stvoriti nove uspomene. 

Split: Navijaċi dočekali nogometaše Hajduka
Split: Navijaċi dočekali nogometaše Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajdukov kadar bit će testiran na tri fronta, svjestan je toga i Urugvajac.

- Bit će jako teško igrati na tri fronta. Već imamo 12 službenih utakmica, 60 i nešto treninga. Momci su umorni i pod pritiskom, malo je klubova odigralo ovoliko utakmica. Teško je, ali moramo biti fizički i mentalno spremni i uživati u nogometu. Ovo je sigurno moj najbolji trenutak u Hajduku. Imao sam puno teških trenutaka, ali nikada ne gubim motivaciju. Poruka za navijače je da ćemo se boriti kako bi ih učinili ponosnima - poručio je Garcia.

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RAKOW - HAJDUK 2-3 Prvo je zabio Raci nakon nešto manje od minute igre, a izjednačio Diaby u 60. iz penala; Šego je pogodio u 66., a Emreli opet izjednačio u 88. da bi Pukštas zabio za konačnih 3-2 i Europu

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