Emotivni Gattuso: 'Ovaj poraz me jako peče. Ne znam možemo li osvojiti naslov prvaka...'

Gromoglasni zvižduci i očajna lica Marka Livaja i Gennara Gattusa, koji su brzim hodom pobjegli u svlačionicu, jednostavno su rekla sve. Blijedi, bezidejni i beskrvni Hajduk još jednom je, treći put u nizu, razočarao i razbjesnio svoje navijače koji su ispunili Poljud usred radnog tjedna. Istra je slavila (1-0) u 31. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... 01:42 NK Varaždin vs HNK Hajduk Split 1:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bila je to fenomenalna prilika u potpunosti izbaciti Dinamo iz utrke za naslov prvaka i pobjeći mu na plus sedam pa i opet preuzeti vrh ljestvice te tako napraviti pritisak na Rijeku, no još jednom je, kada je bilo ključno, Gattusova momčad podbacila. Više nije slučajnost, očito se ovi igrači Hajduka ne mogu nositi s pritiskom i spoznajom da mogu osvojiti naslov prvaka. Nakon novog razočaranja, sve je manje onih koji vjeruju u to.

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Gonzalo Garcia još je jednom nadigrao Gattusa. Hajduk je napadao stihijski, momčad je djelovala pogubljeno i bezidejno, bez pravog plana u igri. Sijevali su ubačaji u kazneni prostor Istre, no čvrsta obrana gostiju sve je to lakoćom riješila. Lovro Majkić nije imao ozbiljnijeg posla jer njegovi stoperi su blokirali većinu pokušaja. Puležani su promašili nekoliko izglednih prilika, a Splićane je nokautirao Vinko Rozić u 36. minuti.

Hajduk je osvojio mršava dva boda u posljednje tri utakmice, a Gattuso je nakon utakmice rekao:

- Utakmica je jednostavna za objasniti, odigrali smo veliku utakmicu kada gledamo aspekt igre bez lopte. Spriječili smo Istru u onome po čemu je poznata, ali nedostajalo nam je kvalitete i hrabrosti u igri s loptom. Nedostajalo nam je svega. Vidjeli ste utakmice Istre protiv Rijeke i Dinama, puno lošije su odigrali bez lopte nego mi. Pristup je bio na razini, ali igra je bila loša, rezultat nas nije ispratio.

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Neki igrači su bili nevidljivi?

- Nije u redu govoriti o imenima, bez lopte je bilo dobro, s loptom je bilo loše na razini cijele momčadi. Mučili smo se i griješili, to je nedostatak kvalitete. Isprike navijačima koji su na radni dan došli na utakmicu. Nije bilo kvalitete u igri, neću o imenima, neću nikoga kriviti. Kriva je momčad.

Može li ovakav Hajduk osvojiti naslov?

- Ne znam možemo li osvojiti naslov, ali nećemo ako ne osvajamo bodove. Moramo skupljati bodove ako želimo osvojiti titulu. Moramo zaliječiti rane, očekivali smo tešku utakmicu i dobili smo tešku utakmicu. Očekivali smo jedan rezultat, ali dobili smo drugi. Na meni je da podignem momčad, pred nama je još 15 bodova do kraja prvenstva.

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

- Gledamo isječke koje pripreme videoanalitičari. Nismo imali puno toga za analizirati. Bez lopte smo dobro igrali, rekao sam samo Prpiću da pripazi i da ne dobije drugi žuti karton. Nedostajalo nam je kvalitete u igri s loptom, bilo je to očito, a to ne mogu pokazati na snimci. Na poluvremenu nismo imali što pokazati, trebalo je bolje odigrati loptom.

Mogu igrači govoriti da je njima najteže, ali vjerojatno je vama. Teško ćete zaspati nakon ovoga, hoćete li gledati snimku?

- Neću opet gledati utakmicu, jasno mi je u čemu smo mogli biti bolji. Odlično smo se pripremili, imali smo karakter, ali bili smo nervozni i pravili greške. Neću lagati, ovaj poraz me jako peče, ovo je veliki udarac za mene i momčad. Na nama je da se oporavimo. Sve bih dao u životu da razveselimo ovaj grad i navijače. Najbolje da se u tišini saberemo i u miru do kraja odigramo prvenstvo. Još je 15 bodova u igri.