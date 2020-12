Emotivni Pele: Diego, volim te!

<p>I dalje je teško priznati da nema više velikog<strong> Diega Maradone </strong>(60). Tišina, očaj i tuga zavladali su svijetom te teške, hladne i oštre srijede. Opraštali su se od njega brojni navijači diljem Napulja, palile su se svijeće ispred njegovih grafita i ostavljali šalovi, dresovi.</p><p>Još emotivnije bilo je u Buenos Airesu gdje je njegovo tijelo bilo izloženo u Predsjedničkoj palači gdje ga je na tisuće Argentinaca htjelo po posljednji put vidjeti prije nego što je otišao na vječni počinak.</p><p>Mnogi su se oprostili od njega, ali jedna legenda i dan danas žali što mu nije rekla jednu stvar. Legendarni <strong>Pele</strong> (80) oprostio se od Maradone u prošlu srijedu. Prošlo je tjedan dana od toga tužnog dana, ali bol je ista. Rane nisu zacijelile, ni neće nikada, pa je Pele ovaj put poslao još emotivniju poruku za nogometnog genija.</p><p>- Danas je prošlo sedam dana otkako si nas napustio. Mnogi ljudi su nas stalno uspoređivali. Ti si bio genije koji je očarao svijet. Mađioničar s loptom u nogama. Istinska legenda. Ali, iznad svega, za mene ćeš zauvijek biti moj veliki prijatelj, s ogromnim srcem - započeo je Pele.</p><p>Do pojave Cristiana Ronalda, brazilskog Ronalda i Lea Messija, na pitanje tko je najbolji u povijesti, postojala je samo jedna nedoumica. Diego Maradona ili Pele. Godinama su ih mnogi uspoređivali, analizirali, debatirali, tko je bolji, tko je veći, tko je uspješniji. No trebali su se samo zavaliti u kauč i uživati u njihovim majstorijama dok su mogli. Jer obojica su neusporedivi. Obojica su svijet za sebe.</p><p>- Danas znam da bi svijet bio puno bolji kada bismo se prestali uspoređivati ​​i početi se više diviti jedan drugome. Dakle, želim reći da si neusporediv. Tvoj život obilježila je iskrenost. To si radio na jedinstven način, a učio si nas da pružamo ljubav i da češće govorimo 'Volim te'. Tvoj brzi odlazak nije mi dopustio da ti to kažem, pa ću samo napisati: Volim te, Diego - napisao je emotivni Pele pa zaključio:</p><p>- Moj dragi prijatelju, hvala ti za sve. Jednog dana, na nebu, igrati ćemo zajedno u istom timu. I prvi put ću podignuti prst u zrak u znak pobjede, a da neću slaviti gol. To ću napraviti zato što ću te konačno moći ponovno zagrliti.</p>