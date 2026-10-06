Engleska razbila Češku. Evo što to znači za momčad Hrvatske

Engleska nogometna reprezentacija potvrdila je odličnu formu pobjedom 3-0 protiv Češke na Wembleyu u susretu Lige nacija. Harry Kane ispisao je povijest u rekordnom nastupu s dva nova gola za nacionalnu vrstu. Ovaj rasplet dodatno je iskristalizirao poziciju hrvatske reprezentacije uoči odlučujućih utakmica koje se igraju u studenom.

Kane izjednačio rekord i riješio utakmicu

Momčad Thomasa Tuchela dominirala je terenom od prve minute i brzo naplatila pritisak protiv neuvjerljivih gostiju. Mrežu Čeha načeo je njihov branič Vladimír Coufal, koji je u 27. minuti nespretno skrenuo loptu u vlastiti gol. Engleska je nakon toga samo pojačala ritam, a glavnu ulogu preuzeo je kapetan.

Harry Kane zabio je gol za 2-0 u 40. minuti, a potom je u 57. minuti postavio i konačni rezultat. Napadaču je ovo bio 125. nastup za reprezentaciju, čime se izjednačio s legendarnim Peterom Shiltonom na vrhu vječne ljestvice. S ova dva gola Kane je stigao do nevjerojatne brojke od 91 gola u dresu Engleske.

Video Kaneovih golova pogledajte OVDJE.

Foto: Matthew Childs

Borba za ostanak u eliti

Nakon četiri odigrana kola stanje u skupini prilično je jasno, a Španjolska drži prvo mjesto s maksimalnih 12 bodova. Engleska je na drugoj poziciji s devet bodova, dok "vatreni" imaju tri boda. Češka reprezentacija prikovana je za samo dno i još uvijek traži svoj prvi bod u ovom ciklusu.

Za Hrvatsku ovakav razvoj događaja znači da će najvjerojatnije potvrditi treće mjesto u skupini ako ne izgubi od Češke u Osijeku u posljednjem kolu. Ta pozicija donosi olakšanje jer osigurava status nositelja u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. godine. Ipak, treće mjesto ne otklanja sve brige jer bi Hrvatska mogla završiti u razigravanju za ostanak u najvišem rangu Lige nacija, s obzirom na to da dvije najslabije trećeplasirane momčadi igraju dodatne utakmice s drugoplasiranima iz niže lige.

Zato će svaki bod u preostalim susretima biti ključan kako bi se izbjegao taj neugodni scenarij. Izabranici Slavena Bilića prvo gostuju kod Engleske 12. studenog, a tri dana kasnije zatvaraju grupnu fazu domaćim susretom protiv Češke.

*uz korištenje AI-ja