Engleske face o Luki: Pa on kao da se igra u parku, najbolji je...

Već tri godine u nizu krajem svibnja pišu se hvalospojevi nogometaškom umijeću Luke Modrića. Već smo navikli na tu 'modrinaciju'.

Znamo svi, u subotu navečer u Kijevu osvojio je svoju četvrtu Ligu prvaka u dresu Reala, treću uzastopno i opet oduševio igrom.

U velikoj analizi Ria Ferdinanda, Franka Lamparda i Stevena Gerrarda za BT Sports proslavljene engleske face lijepo su počastili našeg kapetana.

- Jeste li vi vidjeli ovu predstavu Luke Modrića? Je li on najbolji vezni igrač na svijetu ovoga trenutka? - rekao je Gerrard okrenuvši se prema Lampardu i Ferdinandu.

- Njegova izvedba bila je nevjerojatna. Primao je loptu u teškim pozicijama, na malom prostoru, nalazio je prostor između trojice, četvorice igrača, a radio je to tako smireno pod pritiskom - sipao je bivši kapetan 'redsa'.

Luka Modrić vs. Liverpool. [@Rashgod_]



Another Champions League Final, another walk in the park for the Croatian maestro. pic.twitter.com/GziyvWqA7m