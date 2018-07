Engleski hvalospjevi: Modrić, skromni genij koji vodi Hrvate

Neprekidna kiša uzrokovala je ozbiljnu poplavu i dovela u pitanje kvalifikacijsku utakmicu između Makedonije i Hrvatske za Euro 2008. Na kraju su domaćini Makedonci pobijedili 2-0, u užasnoj predstavi u kojoj su se obje strane mučile zadržati loptu, a kamoli napraviti nešto s njom. Ipak, u oko upada omaleni veznjak Hrvatske s brojem 14. On usprkos uvjetima loptu kontrolira inteligentno i precizno. Ponekad ne uspije, ali nastavlja vjerovati u svoju tehniku, što je još impresivnije ako uzmemo u obzir da ima 22 godine. Tako glasi uvod teksta uglednog britanskog portala The Guardian o našem kapetanu.

Nakon 11 godina, on je četverostruki osvajač Lige prvaka s Real Madridom, a u nedjelju će voditi svoju reprezentaciju protiv Danske u njihovoj prvoj osmini finala nakon 20 godina. Modrić je impresionirao u Rusiji i on je ključni igrač u nadanjima o prolazu Hrvatske. Iz individualnog gledišta, 32-godišnjak se profilirao u najboljeg veznjaka na planeti, stoji u tekstu autora Sachina Nakranija.

On ima nenadmašnu sposobnost diktiranja tempa u najvažnijim utakmicama, a njegove predstave nisu toliko hvaljene kao one Xavija ili Inieste. Dio je to njegove skromne prirode. On je fini kreator, koji se pojavom izgubi u svim tim zvijezdama, ali njegov talent je neporeciv i sada ima priliku da se izdigne iznad mase:

Foto: CARLOS BARRIA

- Svi mi obožavatelji nogometa znamo kakav nevjerojatan igrač je Modrić. Zato jer smo iz male zemlje, on dobiva manje pozornosti nego zaslužuje - kaže Dejan Lovren o svome momčadskom kolegi. Kapetan je svuda, ima najviše dodavanja, a zabio je i dva gola - jedan Nigeriji iz penala i onaj sjajni Argentini.

Ništa ga ne može sputati, on diktira igru s mirnoćom, preciznosti, raznovrsnošću, kvalitetom, ali i - fizičkom snagom. Za tako malenog igrača, Modrić je nevjerojatno snažan:

Foto: CARLOS BARRIA

- Luka je hrabar kao lav. On je pokretač stvari, ima sposobnost 'otvaranja vrata' - kaže Harry Redknapp, koji je Modrića vodio u Tottenhamu. Najprije je proglašen za najgore pojačanje u La Ligi, ali on s izborio za svoje mjesto, s desetke se prebacio u sredinu i ključni je igrač Realovog uspjeha u Europi.

Ovako je Guardianov autor opisao kapetana Vatrenih. Od 20 sati, sve te njegove vještine bit će potrebne da bismo napravili taj dodatan korak, na koji čekamo već 20 godina.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.