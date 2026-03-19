ZADOVOLJNI IGROM

Engleski mediji nakon Tudorove prve pobjede: 'Ovo je gorivo za njihovu bitku za opstanak u ligi'

Piše Issa Kralj,
Foto: David Klein

Samopouzdanje koje bi Spursi trebali izvući iz ove predstave, osobito u napadačkom dijelu, trebalo bi ih ojačati za predstojeći derbi začelja protiv Nottingham Foresta u nedjelju - navodi The Sun

Nogometaši Tottenhama eliminirani su iz Lige prvaka, no unatoč tome su odigrali utakmicu koja je u engleskim medijima ocijenjena vrlo pozitivno. U uzvratnoj utakmici osmine finala svladali su Atletico Madrid 3-2, no zbog poraza 5-2 u prvom susretu, momčad Diega Simeonea prošla je dalje s ukupnih 7-5. Unatoč ispadanju, bila je to prva pobjeda Igora Tudora na klupi londonskog kluba. 

Foto: Paul Childs

'Spursi' su prošlog vikenda izvukli remi protiv Liveerpoola (1-1), a onda su u srijedu pobijedili Atletico Madrid. 

- Tottenham je opasno stisnuo i zapravo izvukao maksimum s obzirom na okolnosti - piše Goal koji je hrvatskom treneru dao ocjenu osam. 

Sky Sports piše kako je momčad ispala iz Europe "uzdignute glave", ističući da je izvedba "vratila ponos nakon ponižavajućeg poraza u prvom susretu". Naglašavaju kako su Spursi "prijetili, natjecali se i zabavljali od prve minute".

BBC naglašava da je zaostatak od tri gola bio prevelik, ali da su igrači Tottenhama pokazali puno bolju igru.

- Ono što će Spursima i Tudoru dati dodatnu vjeru jest način na koji su odgovorili na udarce nakon dva gola Atletica, pritiskujući sve do posljednjeg zvižduka. Nisu odustajali, unatoč tome što je ispadanje bilo gotovo sigurno, te su na kraju izborili pobjedu koja će im značajno podići moral. Trud koji su igrači Spursa uložili naišao je na iskreno priznanje navijača – a to će samo po sebi biti gorivo za njihovu bitku za opstanak, pod uvjetom da nastave graditi na poboljšanjima viđenim u posljednje dvije utakmice - navodi BBC.

The Sun ističe da bi se ovako trebali postaviti protiv Nottingham Foresta koji im je sljedeći protivnik. 

- Samopouzdanje koje bi Spursi trebali izvući iz ove predstave, osobito u napadačkom dijelu, trebalo bi ih ojačati za predstojeći derbi začelja protiv Nottingham Foresta u nedjelju. Tottenham je u prvenstvu trenutačno potpuno beznadan; ove godine još nisu upisali pobjedu, a od studenog 2024. uspjeli su ostvariti tek pet domaćih pobjeda. 

