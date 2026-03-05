Obavijesti

Engleski mediji opleli po Igoru Tudoru: Ako misle ostati u ligi, on pod hitno mora dobiti otkaz

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Engleski mediji opleli po Igoru Tudoru: Ako misle ostati u ligi, on pod hitno mora dobiti otkaz
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Tudoru se trese stolica! Nakon trećeg poraza u nizu, britanski mediji ga brutalno kritiziraju, a u Spursima bi već mogli pripremati njegovu smjenu. Navijači su bijesni

Poraz Tottenhama od Crystal Palacea (1-3), treći u nizu otkako je Igor Tudor prije samo tri tjedna preuzeo klupu kao privremeni trener, izazvao je pravu lavinu kritika u britanskim medijima. Hrvatski stručnjak našao se na udaru sa svih strana, a otočki mediji pišu o "potpunom kolapsu" i navode kako mu se već sprema otkaz nakon samo tri poraza u isto toliko utakmica.

Premier League - Tottenham Hotspur v Crystal Palace
Foto: Ian Walton/REUTERS

The Guardian piše da se Tottenham "utapa u moru otrova" te da je ispadanje iz lige postalo "realna mogućnost". Većina medija, uključujući Daily Mail ističe "majstorsku izvedbu samouništenja". Spursi su poveli golom Dominica Solankea u 34. minuti, da bi se sve raspalo samo tri minute kasnije. Micky van de Ven dobio je izravni crveni karton, a Palace je do poluvremena u furioznih 11 minuta preokrenuo rezultat na 1-3. Izvještaji govore o "masovnom egzodusu" navijača sa stadiona već na poluvremenu, dok su oni koji su ostali zvižducima ispratili igrače i verbalno napadali upravu kluba. Igrači su opisani kao "preplašeni" i "bez trunke samopouzdanja".

Najoštriji su tabloidi i bivši igrači. Prema pisanju portala TEAMtalk, u vrhu kluba postoje "ozbiljne sumnje" u Tudora te su već pripremljeni "hitni planovi" za njegovu zamjenu. Bivši igrač Spursa Jamie O'Hara za Sky Sports bio je brutalan u svojem komentaru.

​- Riješite ga se. On je privremeni menadžer i izgubio je prve tri utakmice. Ovo je farsa - poručio je O'Hara.

Ugledni novinar Daily Maila Ian Ladyman tvrdi da je Tudor "momčad učinio još gorom" te da su Spursi pod njegovim vodstvom "bez smjera, beznadni i izgubljeni". Sličnog je stava i The Mirror, čiji glavni nogometni novinar John Cross opisuje Tudorovo imenovanje kao "očajnički pokušaj" kluba da izazove šok-terapiju, koja se pretvorila u katastrofu. Cross piše kako je Tudor imao "brutalan uvod u engleski nogomet", a za taktički debakl i poraz od Arsenala (1-4) u derbiju sjevernog Londona izravno je okrivio hrvatskog trenera, ustvrdivši: "To ide na Tudorov račun". Napisao je i kako Tottenham mora otpustiti Tudora ako misli ostati u ligi.

Kritiziraju ga i jer je nakon prethodnih poraza javno prozivao igrače, optužujući ih za manjak kvalitete i fizičke spreme, čime je, kako pišu, "ispaljivao metke bez posljedica" i riskirao gubitak svlačionice. Tottenham je sada, nakon poraza od Arsenala, Fulhama i Crystal Palacea, samo jedan bod iznad zone ispadanja i bez pobjede u Premier ligi u cijeloj 2026. godini.

