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Engleski novinar za 24sata: 'Još nas boli poraz od vas u Rusiji...'

Piše Iz Dallasa: Tomislav Gabelić,

Mislim da je Engleska favorit zbog zvijezda koje igraju u velikim klubovima, ali nitko ne bi smio podcijeniti hrvatsku reprezentaciju zbog kohezije i momčadskog duha koji je izgradio Zlatko Dalić, priča nam Ryan Taylor, novinar Daily Maila

Uoči utakmice s Engleskom porazgovarali smo s novinarom Daily Mirrora Ryanom Taylorom kako bismo saznali što je novo u njihovom taboru, kakva su očekivanja i s kakvim kadrom Thomas Tuchel planira krenuti u utakmicu. Kolega nas je za početak iznenadio pitanjem kako hrvatska javnost i izbornik doživljavaju objavu povjerljivih informacija iz tabora, kao i otkrivanje sastava dan uoči utakmice.

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