STARI ZNANCI PLUS+

Engleski novinar za 24sata: 'Još nas boli poraz od vas u Rusiji...'

Mislim da je Engleska favorit zbog zvijezda koje igraju u velikim klubovima, ali nitko ne bi smio podcijeniti hrvatsku reprezentaciju zbog kohezije i momčadskog duha koji je izgradio Zlatko Dalić, priča nam Ryan Taylor, novinar Daily Maila