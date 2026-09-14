Engleski velikan za 'vatrenog' je spreman dati ogroman novac

Hrvatski napadač Igor Matanović u ovom trenutku jedan je od najubojitijih igrača u Europi! Zabio je šest golova ove sezone, ima i tri asistencije, a po zbroju golova i asistencija u Ligama petice nalazi se na drugom mjestu.

Ispred njega samo je nevjerojatni Brazilac Raphinha, koji ima osam golova i asistenciju, dok našem nogometašu u leđa gleda i Lamine Yamal, koji ima pet golova i dvije asistencije.

Foto: Pablo Morano

Zbog svog učinka skrenuo je pažnju na sebe engleskih klubova. Naime, Tottenham već razmišlja o zimskom prijelaznom roku. Londonski klub tijekom ljeta potrošio je više od 300 milijuna funti, no početak sezone nije opravdao velika ulaganja. Nakon četiri kola Premier lige Spursi nisu ostvarili nijednu pobjedu, a nisu postigli ni pogodak.

Zbog toga bi u siječnju mogli krenuti po novog napadača, a Matanović se nameće kao jedno od mogućih rješenja. Hrvatski reprezentativac fizički je snažan, visok i sposoban zadržati loptu, što bi treneru Robertu De Zerbiju donijelo drukčiju opciju u napadu.

Foto: Andrew Couldridge

Tottenham u vrhu napada već ima nekoliko igrača, ali Dominic Solanke u posljednje je vrijeme imao problema s ozljedama. Osim toga, londonska momčad zasad se muči s realizacijom, pa bi dovođenje klasičnog centarfora moglo biti jedan od prioriteta.

Prema informacijama iz Njemačke, Freiburg bi za hrvatskog napadača mogao tražiti između 35 i 40 milijuna eura. No zasad nema službenih ponuda, a oba engleska kluba trebala bi nastaviti pratiti njegov razvoj prije donošenja konačne odluke.

Tottenham bi, prema tim informacijama, mogao pokušati ubrzati pregovore jer je za Matanovića zainteresiran i Manchester United. Ako hrvatski napadač nastavi zabijati u dosadašnjem ritmu, njegova bi cijena mogla dodatno porasti.