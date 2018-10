Englez protiv boce likera: Sad će utakmicu gledati - u bolnici

Španjolska i Engleska od 20.45 igraju u Ligi nacija u našoj skupini. Englezi žele uzvratiti Španjolcima koji su slavili na Wembleyu u rujnu. Englezi su, ako ne računamo prijateljske utakmice, zadnji put dobili Španjolce na Euru 1980.

Utakmica se igra u Sevilli u koju je stiglo dosta engleskih navijača.

Tamo gdje su engleski navijači, problemi dolaze jedan za drugim. U noći na ponedjeljak skupina engleskih navijača sukobila se sa španjolskom policijom.

Pijani Englezi uništavali su automobile i izloge, policija je izašla na ulice, a Englezi su poželi bježati. U jednom trenutku došlo je do bliskog susreta engleskih navijača i španjolske policije.

Zasad je jedan navijač Engleske završio u bolnici, ali ne nakon susreta sa španjolskom policijom.

On je, kako prenose engleski mediji, popio pola boce likera i onesvijestio se.

- Ovo mu nije trebalo. Valjda će ga pustiti iz bolnice da stignemo na utakmicu - rekao je prijatelj pijanog navijača.

Downing half a bottle of Sambuca was never going to end well for this England fan out in Sevilla. 😂😷 pic.twitter.com/FL3VedeFOz