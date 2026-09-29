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BARCELONINO KRILO

Englez je uoči Hrvatske otvorio dušu: Nikad nisu cijenili moju kvalitetu, ali sada sam drugačiji

Piše HINA,
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Englez je uoči Hrvatske otvorio dušu: Nikad nisu cijenili moju kvalitetu, ali sada sam drugačiji
Foto: Peter Cziborra
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Gordon pred Hrvatsku u Rijeci poručuje da je u Barceloni napokon pokazao pravu nogometnu inteligenciju koju u Engleskoj nisu cijenili. Smatra da ga gledaju drugačije, a transfer u Barcu bio je odličan odabir

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Engleski nogometni reprezentativac Anthony Gordon (25), koji bi u subotu trebao igrati protiv Hrvatske u Rijeci, rekao je da je u Barceloni počela dolaziti do izražaja njegova nogometna inteligencija koju nisu cijenili dok je nastupao u engleskoj ligi za Newcastle.

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Foto: JULIO MUNOZ/EPA

- Uvijek sam osjećao da su me ljudi u Engleskoj cijenili jer sam bio brz i vršio pritisak, ali nikada nisu cijenili moju kvalitetu niti inteligenciju s kojom sam igrao, izjavio je 25-godišnji krilni napadač u intervjuu za ITV Sport.

Gordon je igrao za engleske klubove Everton i Preston, a posljednje tri i pol sezone za Newcastle United. Ljetos je prešao u španjolskog prvaka Barcelonu gdje dijeli svlačionicu s hrvatskim reprezentativnim vratarom Dominikom Livakovićem.

- Dolaskom u Barcelonu sam napredovao, 100 posto. Postao sam drugačiji igrač u očima ljudi. Sada vide da nisam samo brz nego dolazi do izražaja i moja inteligencija, s obzirom na Barcelonin stil igre. Ljudi u Engleskoj to počinju uviđati jer je Newcastle bila intenzivna trkačka ekipa, gdje se cijenila agresivnost, a sada igram potpuno drugačiju vrstu nogometa, ispričao je.

Nations League - Group A3 - England v Spain
Foto: David Klein

Kao pozitivne primjere naveo je i odlazak Harrya Kanea iz londonskog Tottenhama u minhenski Bayern, te nastupe Judea Bellinghama u Real Madridu.

- O tome sam često razgovarao s Kaneom. Igrao je čudesno u Engleskoj, ali kao da ljudi to nisu cijenili dovoljno, a sada kada nije ondje i kada ga gledaju jednom tjedno, primjećuju što radi i cijene to, rekao je.

- Ja sam htio napustiti Premier ligu i iskusiti nešto drugačije, na najvećoj pozornici, dodao je.

Gordon je za Barcelonu upisao šest nastupa u španjolskom prvenstvu uz pet asistencija, ali kaže da se njegov iskorak dogodio ljetos na Svjetskom prvenstvu. S Engleskom je osvojio brončanu medalju.

Na pitanje gdje vidi Englesku za dvije godine, odgovorio je: "Kao prvaka Europe".

Nations League - Group A3 - England v Spain
Foto: Peter Cziborra

Engleska će 2028. biti jedan od domaćina Europskog prvenstva, a sada kroz Ligu nacija nastoji pokazati da je sposobna za to. U skupini je s Hrvatskom, Španjolskom i Češkom. U subotu je izgubila u Londonu s 2-3 od svjetskog prvaka Španjolske, no Gordon smatra je poražena zbog svojih grešaka.

- Ne postoji razlika između nas i najboljih, poručio je nakon 26 odigranih utakmica za Englesku.

Hrvatska i Engleska će u subotu igrati na Rujevici, a 12. studenog na Wembleyu u Londonu.

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