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PESIMISTIČAN COLE

Englez već otpisao Hull City: Bit ću šokiran ako ne ispadnu. Ušli su u ligu na stražnja vrata...

Piše Issa Kralj,
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Englez već otpisao Hull City: Bit ću šokiran ako ne ispadnu. Ušli su u ligu na stražnja vrata...
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Foto: David Klein/REUTERS
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TNT me kontaktirao za novu sezonu, rekli su mi: ‘Ići ćeš na Chelsea, Manchester United‘, a zatim su mi pokušali uvaliti Hullovu utakmicu u prvom kolu. Isključio sam mobitel, rekao je Cole

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Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića ovog vikenda, točnije, u subotu otvara svoje ovosezonsko putovanje u Premier ligi. Odmah na početku čeka ih težak zadatak gdje na domaćem terenu dočekuju Manchester United. Borba za engleskog prvaka počinje u petak kada je na rasporedu susret aktualnog prvaka Arsenala i povratnika u ligu Coventryja. 

Baš kao i Coventry, Jakirovićevi 'tigrovi' također su se vratili u najjaču englesku ligu nakon godina izbivanja. U engleskim medijima ovih dana jedna od najaktualnijih tema su predikcije za sezonu. Međutim, bivši napadač Chelseaja i West Hama Joe Cole (44) napravio je suprotno te je u gostovanju na  "The Dressing Room" podcastu otkrio tko mu je favorit za ispadanje. 

Championship - Play Off - Final - Hull City v Middlesbrough
Foto: David Klein/REUTERS

Cole je bez puno razmišljanja rekao da je to upravo Jakirovićev Hull te dodao:

- Oni su ispali, čovječe. Potrošili su 70 milijuna, bit ću šokiran ako ne ispadnu. Ušli su u ligu na stražnja vrata, ušuljali su se. Moram vam nešto priznati. TNT me kontaktirao za novu sezonu, rekli su mi: ‘Ići ćeš na Chelsea, Manchester United‘, a zatim su mi pokušali uvaliti Hullovu utakmicu u prvom kolu. Isključio sam mobitel - rekao je. 

Kako prenosi britanski Daily Mail, Coleovi komentari zbunili su njegove poslodavce na TNT Sportsu. Neimenovani izvori tvrde da Cole nikada nije ni trebao pratiti utakmicu Hulla na otvaranju sezone. Bez obzira na to, cijela je situacija izazvala snažne reakcije u klubu.

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