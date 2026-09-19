Englezi hvale Vuškovića nakon Arsenala: 'Jedan od najboljih mladih stopera na svijetu...'

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković s Brightonom je napravio senzaciju i u petom kolu engleske Premier lige uvjerljivom pobjedom 3-0 savladao aktualnog prvaka Arsenal. Golove su zabili Pascal Grob, Charalampos Kostoulas i Chema Andres, a mladi Hrvat u dresu Brightona odigrao je cijeli susret.

Engleski mediji oduševljeni su igrom Brightona, posebno Vuškovića kojega ne prestaju hvaliti.

- Još jedna majstorska obrambena izvedba tinejdžera. Što je Tottenham uopće mislio? Sjajno je čitao opasnost i iznova zaustavljao Arsenalove napade. Pokazao je izvrsnu anticipaciju stizavši redovito do lopte prije opasnog Christosa Tzolisa - navodi Sussex Express u tekstu.

Foto: TONY O BRIEN

Poznata stranica s tri milijuna pratitelja Rasing Ballers također se osvrnula na Vuškovićevu igru, ali i na iznos za koji je došao iz Tottenhama u Brighton ovog ljeta.

- U ljetu kad su se transferi vrijedni 100 milijuna funti događali gotovo svakog tjedna, Brighton je doista uspio dovesti Luku Vuškovića za samo 46 milijuna funti. Moram priznati, to je za mene transfer ljeta... već sada.

- S tek 19 godina bio je vođa obrane Brightona u utakmici protiv prvaka. Cijele sezone sjajno upravlja tom obranom. Riječ je o razini igre kakvu vrlo rijetko viđamo kod tinejdžera na poziciji stopera. Ljudi moraju iskazati dužno poštovanje Vuškoviću. Riječ je o jednom od najboljih mladih stopera na svijetu. A Tottenham ga je pustio da ode za manje od 50 milijuna funti

Statistika Luke Vuškovića

Foto: Sofascore za 24sata

Vušković je za nastup protiv aktualnog engleskog prvaka dobio ocjenu 7.0 od poznate platforme Sofascore. Tijekom utakmice imao je četiri osvojena posjeda, jedno presječeno dodavanje. Čak osam puta je otklonio opasnost te je imao po jedan blokiran udarac i oduzetu loptu.

Brighton je nakon današnje pobjede na trećem mjestu Premier lige s deset bodova, a Arsenal je na drugom mjestu s 12 bodova. Prvi je Manchester City s boljom gol razlikom.