Englezi ispali iz A skupine Lige nacija, Mađari srušili Nijemce i došli na korak od Final Foura!

Kada ih je ples kuglica smjestio u skupinu prošlogodišnjim finalistima Europskog prvenstva Italijom i Engleskom te Njemačkom, Mađari su se preznojavali. Pa kud opet skupina smrti nakon Eura i Portugala, Francuske, Njemačke...

I tko bi tada vjerovao da će nakon pet kola Lige nacija sve navedeni teškaši gledati u leđa Mađarskoj koja ima veliku priliku plasirati se na Final Four Lige nacija!

Da, dobro ste pročitali. Mađari su senzacionalno pobijedili Njemačku u Leipzigu (1-0) i kolo prije kraja nalaze se na prvom mjestu s deset bodova, dva više od drugoplasirane Italije. Upravo će te dvije reprezentacije za tri dana u izravnom okršaju odlučivati o plasmanu u završnicu Lige nacija. Našim susjedima je i bod dovoljan.

Nijemci su dominirali i stvarali prilike, igralo se stalno pred mađarskim golom, ali statistika nikoga ne zanima, pogledajte semafor! Na njemu je na kraju utakmice pisalo 0-1. Jedini gol zabio je Adam Szalai u 17. minuti.

U drugoj utakmici ove skupine Italija je u reprizi finala Eura pobijedila Englesku 1-0 golom Raspadorija i izbacila ju iz A skupine Lige nacija! To znači kako će Englezi u sljedećem izdanju ovog natjecanja igrati s reprezentacijama poput Finske, Crne Gore, Ukrajine, Irske. Kolo prije kraja imaju četiri boda manje od Nijemaca te su ostali bez teoretske šanse za spas. Veliki je to udarac za reprezentaciju koja se smatra jednom od najjačih na svijetu, a s velikim ambicijama idu i na Svjetsko prvenstvo u Katar. No, ovo će ih dobrano potresti i vratiti u stvarnost.

Mađarska igra zaista čudesno u ovogodišnjem izdanju Lige nacija i ova pobjeda zapravo nikoga ne čudi. Reprezentacija koju krasi momčadski duh i borbenost, jako dugo su na okupu, imaju ubojitog strijelca Szalaija i genijalca s loptom u liku Dominika Szoboszlaija. Najvažnije, bedem u obrani kojeg niti Nijemci nisu uspjeli probiti.

Pobijedili su Engleze na domaćem terenu 1-0 pa ih razbili na Wembleyju 5-0! Jedino ih je pobijedila Italija (2-1), a u prvom susretu su remizirali s Njemačkom (1-1). Za tri dana igraju

U prvoj utakmici završilo je 1-1, a ove dvije reprezentacije susrele su se i prije više od godinu dana u posljednjem kolu grupne faze Europskog prvenstva. Mađarima je trebala pobjeda za plasman u osminu finala, senzacionalno su vodili 1-0 i 2-1 na Allianz Areni, bili su nadomak čuda, skoro su izbacili Nijemce s Eura, ali ipak su se spasili golom Goretzke u završnici. Ovaj put im nije bilo pomoći.

