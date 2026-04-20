Englezi: Jakirovića su otpisivali, a vodio je najbolji hrvatski klub

Sergej Jakirović nije osvojio nagradu za trenera godine u engleskom Championshipu, no njegova debitantska sezona na klupi Hull Cityja u Engleskoj je ocijenjena kao iznimno uspješna. Nagradu je odnio legendarni Frank Lampard, koji je Coventry City nakon 25 godina čekanja uspio vratiti u Premier ligu. Unatoč tome, kako pišu lokalni mediji, u očima navijača Hulla, Jakirović je već pobjednik.

Jakirović je preuzeo klub koji je prošle sezone jedva izbjegao ispadanje u treću ligu, i to samo zahvaljujući boljoj gol-razlici. Situaciju su dodatno otežavali zabrana dovođenja igrača zbog kazne Engleske nogometne lige (EFL) te brojne ozljede ključnih igrača tijekom cijele sezone. Mnogi su analitičari stoga "tigrove" vidjeli kao jedne od glavnih kandidata za ispadanje.

Međutim, hrvatski trener je, kako navodi Hull Daily Mail, "orkestrirao sezonu za pamćenje". Uspio je vratiti vjeru i samopouzdanje navijačima te od momčadi predodređene za dno stvoriti konkurenta za plasman u najviši rang. Također, isti tekst navodi kako su "Jakirovića mnogi otpisivali, a vodio je najbolji hrvatski klub, Dinamo, prema naslovu i europskim uspjesima". Četiri kola prije kraja prvenstva, Hull se nalazi na poziciji koja vodi u doigravanje za Premier ligu, a sudbina je i dalje u njihovim rukama. Na šestom su mjestu sa 69 bodova, dva više od sedmoh Wrexhama.

Hull Daily Mail podsjeća kako su mnogi bili skeptični prema odluci vlasnika Acuna Ilicalija da dovede trenera koji je vodio Dinamo. Odluka je izazvala brojne kritike, no turski vlasnik imao je jasnu viziju i vjerovao je u svoj izbor od prvog dana.

"Želio sam da moj tim igra napadački i atraktivan nogomet, a Sergej je bio poznat upravo po tome. Ljudi su se pitali 'tko je on?' i dovodili su odluku u pitanje. Ja sam uvijek vjerovao u njega", prenosi list Ilicalijeve riječi.

Sada, kada je Hull u borbi za Premier ligu, isti medij piše kako se Ilicali "posljednji smije", a njegov potez naziva "jednom od najboljih vlasnikovih odluka". Navodno je vlasnikovo povjerenje toliko da je Jakiroviću poručio kako bi u klubu mogao ostati i deset godina.

Engleski mediji puni su hvale za utjecaj koji je Jakirović imao. Pišu kako je "udahnuo novi život" u klub i dao navijačima razlog da vjeruju da se mogu boriti za vrh. Iako je momčad trenutačno u lošijem nizu od četiri utakmice bez pobjede, naglašava se kako je Jakirović zaslužan što je Hull uopće u poziciji boriti se za promociju. Bez obzira na ishod sezone, njegov se rad smatra vrijednim ovacija, a klub će zbog temelja koje je postavio u budućnosti biti samo jači.