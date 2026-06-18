Englezi nas potpuno nadigrali: Livaković opet branio čuda, Modrićev dan za brzi zaborav...

Hrvatska je na otvaranju Svjetskog prvenstva poražena od Engleske 4-2, "vatreni" se sad okreću sljedećem dvoboju u Torontu gdje nas čeka Panama. Izabranici Zlatka Dalića odradili su dojmljivih 45 minuta, u tom periodu vjerojatno i bili bolji od Engleza, ali nastavak je donio potpuno drugačiju priču. I bez ikakve rasprave, zasluženu pobjedu Engleske. A što su u srijedu pokazali igrači obje selekcije?

Pokretanje videa... VIDEO Luka Modrić nakon Engleske | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Dominik Livaković (6,5) - Ne sjećamo se kad smo nekom golmanu koji je u 90 minuta primio četiri gola dali ovako visoku ocjenu. Ali, Livaković je bio uvjerljivo najbolja karika "vatrenih", skidao čuda na našim vratima, jednom čak i obranio jedanaesterac Kaneu (iako se kasnije ponavljao). Livakoviću se ne može ništa zamjeriti, opet je bio na željenoj razini.

Josip Šutalo (5) - Imao dobru priliku na samom startu utakmice, ali njegov pokušaj voleja nije bio dobar. Hrvatska obrana nije bila na razini, tako ni Šutalo nije imao svoj dan. Previše je igrao na sigurno, rješenja najčešće tražio povratnim loptama prema Livakoviću. Malo toga spasio, ali nije imao kardinalnih pogrešaka.

Luka Vušković (5) - Postao najmlađi hrvatski starter u povijesti velikih natjecanja, ali svoj debi neće najbolje pamtiti. Kod svakog njegovog kontakta s loptom se osjeti klasa, ali i kako još mora učiti, skupljati iskustvo. Napravio teški kiks kod trećeg gola, nije izašao prema strijelcu Bellinghamu koji se prošetao do našeg gola i mirno zabio.

od 66. Marco Pašalić (5,5) - Živ, rastrčan, raspoložen. Istakao se s nekoliko sjajnih defenzivnih reakcija, a jednom opasno zaprijetio engleskim vratima. Njegova je ljevica uvijek - opća opasnost.

Joško Gvardiol (5) - Daleko od najboljih izdanja. Previše je toga curilo po lijevoj strani, Gvardiol se dosta mučio s Maduekeom. Navikli smo na njegove ofenzivne izlete (što god igrao), ali protiv Engleske ih nije bilo. Jednom zaprijetio poslije prekida, njegov je pokušaj blokirao Kane.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Josip Stanišić (5,5) - Stalno u nekakvom međuprostoru u kojem se ne bi stigao pravodobno pridodavati našim napadačkim akcijama, ali niti kvalitetno zatvarati u defenzivi. Rashford ga "slomio" kod četvrtog gola, no tu je ostao sam na (pre)širokom prostoru, takve situacije teško brane i najbolji braniči svijeta.

Luka Modrić (5) - Vjerojatno najlošija utakmica našeg kapetana u reprezentativnom dresu. Luka je 100 puta bio najbolji na terenu, jučer je bio jedan od najslabijih. Nije se uspio nametnuti, niti uspostaviti svoj ritam igre. Vrlo rano počeo griješiti, gubiti lopte na svojoj polovici, skrivio i jedanaesterac za početno vodstvo Engleske.

od 58. Mateo Kovačić (5,5) - Pokazao nešto više od Luke, puno češće bio uz loptu, često je bila u njegovom posjedu. Imao i pogrešnih dodavanja, izgubljenih lopti, ali nije se skrivao, već pokušao preuzeti odgovornost kad su drugi posustali.

Mario Pašalić (5,5) - Sjajno odigrao loptu za Perišića kod drugog gola "vatrenih", to je praktički bilo sve od njega. Englezi su nas previše puta probili kroz sredinu, takve situacije idu na njegovu i Modrićevu dušu. Rastrčan, kao i uvijek dao svoj maksimum, ovoga puta nedovoljno.

od 79. Andrej Kramarić (-) - Premalo igrao za ocjenu.

Ivan Perišić (6) - Taj čovjek jednostavno ne posustaje. I opet je bio dobar, posebice u napadačkom dijelu igre. Asistirao za gol Muse, imao još niz ubačaja s lijeve strane, iako ostaje dojam kako je malo zaboravio na obranu. James, Bellingham i Madueke su letjeli po toj strani...

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Petar Sučić (6) - Bilo ga je svugdje, asistirao za prvi gol "vatrenih", ali i dalje u reprezentaciji igra dosta visoko, blizu suparničkih vrata. Tako ne može kombinirati iz drugog plana, niti preuzeti kreaciju igre na svoja leđa. Radio, trčao, otvarao, zatvarao..., no i on može i mora puno bolje.

Martin Baturina (6) - Prekrasan gol kojim je poravnao rezultat na 1-1. Baturina je opet bio dojmljiv s loptom u nogama, malo se više mučio u igri bez lopte. Ima smisao za igru, nogometni vic, fenomenalno s 20-ak metara probio nemoćnog Pickforda. I on je nestao u drugom poluvremenu...

od 78. Nikola Vlašić (-) - Premalo igrao za ocjenu.

Petar Musa (6,5) - Pamtit će ovaj dan, pogodak u "svom" gradu. Prvi gol na nekom velikom natjecanju. Odmah poslije gola pustio suzu, polako postaje prva "devetka" Hrvatske u ovom trenutku. Dobar i raspoložen, zadavao dosta problema engleskim braničima.

od 66. Igor Matanović (5) - Ne sjećamo se njegovih pozitivnih situacija, potpuno odsječen od ostatka momčadi. Ušao kad je Hrvatska već bila u "knock-downu", nije uspio ništa promijeniti.

ENGLESKA

Jordan Pickford (6) - Ništa skrivio, nešto i obranio. Barem onaj pokušaj Marca Pašalića sredinom drugoga dijela. Imao malo nesigurnosti u igri nogom, dobro odradio posao.

Reece James (6,5) - U srijedu bio zadužen za defenzivu, dosta dobro se nosio s Perišićem. Ta desna strana Engleske "radila" je cijelo vrijeme, James je tu bio prilično aktivan.

John Stones (6) - Siguran i pravovremen, bez većih kiksova. Puno se lakše borio sa stasitim Matanovićem (takvi mu napadači odgovaraju) nego hitronogim Musom.

od 87. Marc Guehi (-) - Premalo igrao za ocjenu.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Ezri Konsa (6,5) - Hitar, staložen, miran na lopti. Nije imao problema s našim napadačima, pametno čitao sve pokušaje našim okomitih proigravanja.

Nico O'Reilly (6,5) - Hrvatska praktički po njegovoj strani nije puno prijetila, a još je stigao zaprijetiti iz prekida, ali iz blizine nije glavom pogodio praznu mrežu.

Elliot Anderson (7,5) - Dominirao sredinom terena. Trkački moćan, sjajno se postavljao u defenzivi, po osvojenoj lopti okomitim loptama gurao svoje suigrače u kontranapade. Asistirao Bellinghamu.

Declan Rice (7) - I on je bio moćan, pravovremen, cijelo vrijeme radio u oba smjera. Izvodio sve prekide, iz jednog kornera je asistirao Kaneu za 2-1.

od 72. Morgan Rogers (-) - Premalo igrao za ocjenu.

Nani Madueke (7) - Brz i probojan, radio dosta problema Gvardiolu. Rutinski "nasamario" Luku Modrića iznudivši kazneni udarac u ranoj fazi utakmice.

od 72. Saka (7) - Nije bio puno uz loptu, asistirao Rashfordu.

Foto: Maria Lysaker/REUTERS

Jude Bellingham (7,5) - Nije to još onaj "pravi" Bellingham, ali u Dallasu odradio više nego što je trebalo. I još zabio gol pretrčavši s loptom 30-ak metara. Tuchel ga treba u svojoj momčadi.

od 80. Djed Spence (-) - Premalo igrao za ocjenu.

Anthony Gordon (5,5) - Njega smo najmanje vidjeli, najmanje doživjeli. Stanišić ga je u potpunosti neutralizirao, više smo problema imali ulaskom Rashforda.

od 72. Marcus Rashford (7) - Brz i efikasan. Ušao kad je Hrvatska već bila u problemima, on nas onda - dokrajčio. Lijep gol za potvrdu engleske pobjede.

Harry Kane (8) - Zabio iz penala, zabio iz kornera. Apsolutni junak utakmice. Često se spuštao po loptu pa dubinskim proigravanjima tražio krilne igrače. Naši braniči za njega nisu imali rješenje...