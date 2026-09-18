Englezi se čude Jakirovićevoj senzaciji: 'Izvanredan početak'

Sergej Jakirović (49) je pravi hit u Engleskoj. Hrvat koji vodi Hull City je od kluba koji je bio na rubu Championshipa izborio doigravanje gdje je spektakularno pao Middlesbrough (1-0). 'Tigrovi' su izborili plasman u Premier ligu gdje nakon četiri odigrana kola drže visoko četvrto mjesto s osam bodova. Prvi je aktualni prvak Arsenal s 12 bodova, a lošiju gol razliku ima drugi Manchester City dok je na trećem mjestu Leeds.

Engleski mediji oduševljeni su učinkom Jakirovićeve momčadi koja se sasvim neočekivano probila na vrh.

- Prije 16 mjeseci Hull City izbjegao je ispadanje u League One zahvaljujući gol-razlici. Prije četiri mjeseca trebao mu je pogodak Olija McBurnieja u posljednjoj minuti na Wembleyju da osvoji finale doigravanja Championshipa. Prije tri tjedna, kada su objavljene predsezonske prognoze, predviđalo mu se da bi mogao ugroziti Derbyjev rekord za najmanji broj osvojenih bodova u povijesti Premier lige - stoji u tekstu uglednog The Guardiana.

Foto: Hannah McKay

Ipak, Englezi naglašavaju kako je sezona tek počela te da do kraja ima još puno utakmica za odigrati.

- Tek je rujan i ostale su još 34 utakmice. Hull se krajem svibnja neće boriti s Arsenalom i Manchester Cityjem, ali njihov početak sezone je izvanredan. Gotovo svi su sumnjali mogu li kvalitete koje su ih odvele u neočekivani uspon prema Premier ligi biti dovoljne da ih tamo i zadrže.

Jakirović je Hull preuzeo prije nešto više od godinu dana, točnije, u lipnju u trenutku kada je momčad bila u krizi. 'Tigrovi' su se tada borili za ostanak u Championshipu.

- Već sama činjenica da se Hull plasirao u doigravanje prkosila je statistici. Da su utakmice odlučivane prema očekivanim golovima, završio bi pretposljednji - piše The Guardian te nastavlja:

Foto: Hannah McKay

- Primio je 66 pogodaka, što je bio četvrti najlošiji obrambeni učinak u ligi. S obzirom na brzinu i statističku nevjerojatnost njihova uspona, teško je bilo zamjeriti skepticima koji su se pitali hoće li se Jakirović i Hull mučiti u Premier ligi

- Iako je prošle sezone primio četvrti najveći broj golova u Championshipu, Hull u prve tri utakmice Premier lige nije primio ni jedan - navode.

Podsjetimo, 'tigrovi' su u prošlom kolu remizirali protiv Chelseaja (2-2) na Stamford Bridgeu. Ovog vikenda, točnije u subotu čeka ih utakmica protiv Newcastlea. Susret počinje u 16 sati.