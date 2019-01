Englezi se šale sa Solskjaerom: Pa čovjek izgleda kao Smeagol

Jedan Ole Gunnar da zavlada 'crvenim vragovima'!

Navijačka prepucavanja na Otoku imaju posebnu čar. Društvenim mrežama diljem Engleske počele su kružiti slike i montaže na kojima trenera Manchester Uniteda Solskjaera uspoređuju sa Smeagolom, kultnim likom iz 'Gospodara prstenova'.

Anyone else think #olegunnarsolskjaer looks like #Smeagol ? #PremierLeague pic.twitter.com/NcMQJGspKX