Englezi su sedmicom na Rujevici srušili dva rekorda. Evo i koja

Engleska nogometna reprezentacija s čak 7-0 svladala je Hrvatsku u 3. kolu Lige nacija. Najteži je to poraz hrvatske nogometne reprezentacije u povijesti.

Dosad je najgori rezultat bio iz Elchea od 2018. godine kada nas je Španjolska pregazila s čak 6-0. Engleskoj je ovo najveća pobjeda ikad u Ligi nacija. Ipak nije joj to najviša pobjeda u povijesti. Prije čak 144 godine od Engleza su teško stradali Irci koji su 18. veljače te davne 1882. poraženi s čak 13-0. Irci njihove mušterije iz 19. stoljeća još su jednom dobili 13 komada i to 18. veljače 1899. godine.

U 20. stoljeću teško su 1908. godine stradali Austrijanci s 11-1, a tri pobjede ostvarili s 10-0. Protiv Portugala 1947. godine, SAD-a 1964. godine i San Marina u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2021. godine.

Ipak, 7-0 pobjeda Engleza protiv Hrvatske je najviša pobjeda Engleza protiv jedne od reprezentacija u Top 50 na Fifinoj ljestvici.