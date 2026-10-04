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Englezi su sedmicom na Rujevici srušili dva rekorda. Evo i koja

Piše Ivan Tomašković,
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Englezi su sedmicom na Rujevici srušili dva rekorda. Evo i koja
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je doživjela najteži poraz u povijesti. Englezi su slavili s čak 7-0

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Engleska nogometna reprezentacija s čak 7-0 svladala je Hrvatsku u 3. kolu Lige nacija. Najteži je to poraz hrvatske nogometne reprezentacije u povijesti. 

Dosad je najgori rezultat bio iz Elchea od 2018. godine kada nas je Španjolska pregazila s čak 6-0. Engleskoj je ovo najveća pobjeda ikad u Ligi nacija. Ipak nije joj to najviša pobjeda u povijesti. Prije čak 144 godine od Engleza su teško stradali Irci koji su 18. veljače te davne 1882. poraženi s čak 13-0. Irci njihove mušterije iz 19. stoljeća još su jednom dobili 13 komada i to 18. veljače 1899. godine. 

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U 20. stoljeću teško su 1908. godine stradali Austrijanci s 11-1, a tri pobjede ostvarili s 10-0. Protiv Portugala 1947. godine, SAD-a 1964. godine i San Marina u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2021. godine. 

Ipak, 7-0 pobjeda Engleza protiv Hrvatske je najviša pobjeda Engleza protiv jedne od reprezentacija u Top 50 na Fifinoj ljestvici. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

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