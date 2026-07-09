Englezi tražili ukidanje crvenog kao i Amerikancu, stigao je šok. Mora pauzirati dvije utakmice!

Engleski nogometni reprezentativac Jarrell Quansah dobio je izravan crveni karton u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika, koju je i s igračem manje Engleska pobijedila 3-2, a iz tamošnjeg saveza nadali su se kako će ga disciplinska komisija Fife pomilovati, baš kao što je prvi put pomilovala Falorina Baloguna koji je postao prvi igrač s ukinutom automatskom suspenzijom od uvođenja crvenog kartona 1970.

No dan uoči utakmice stigao je veliki udarac za momčad Thomasa Tuchela. Ne samo da Quansah neće smjeti igrati u utakmici protiv Norveške (subota, 23 sata), nego će biti nedostupan i za eventualni polufinalni meč Mundijala! Umjesto poništavanja kazne, dakle, "gordi albion" su dodatno kaznili.

Fifa tvrdi kako igrači i službene osobe moraju biti kažnjeni s najmanje dvije utakmice pauze zbog ozbiljnog prekršaja. Tuchel je sad u ogromnim problemima s krpanjem ionako tanke obrane jer su ranije zbog ozljeda nastup otkazali Tino Livramento i Reece James. Protiv Meksika je u proslavi zbog pada preko reklame i loma ruke otpao i Jordan Henderson.