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1.3 MILIJARDE

Englezi tri puta skuplji od nas

Piše HINA,
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Englezi tri puta skuplji od nas
Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Englezi su uz Francusku najvrednija reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu

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Engleska nogometna reprezentacija procijenjena je na 1.3 milijarde eura, dok je vrijednost hrvatskih nogometaša oko tri puta manja, prema podacima portala transfermarkt.

Englezi su uz Francusku najvrednija reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu.

"Tricolori" su procijenjeni na 1.52 milijarde eura, a "Gordi Albion" na 1.3 milijardi. Iznad milijarde eura vrijedne momčadi imaju Španjolci (1.22) i Portugalci (1.01).

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Hrvatska se nalazi na 16. mjestu, a "Vatreni" su procijenjeni na oko 400 milijuna eura.

Katar i Jordan su na začelju s 20 milijuna eura vrijednim ekipama.

Kod Engleza "najskuplji" su Jude Bellingham, čija je tržišna vrijednost procijenjena na 130 milijuna eura, Declan Rice sa 120, te Bukayo Saka sa 110 milijuna eura. Najopasniji igrač "Gordog Albiona", napadač Harry Kane procijenjen je na "skromnih" 60 milijuna.

U hrvatskim redovima "najskuplje noge" ima stoperski dvojac Joško Gvardiol i Luka Vušković koji su procijenjeni na 70 i 60 milijuna eura.

Slijede Petar Sučići i Josip Stanišić s 40, te Martin Baturina koji je procijenjen na 30 milijuna eura.

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