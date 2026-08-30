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HRGOVIĆ IH ŠOKIRAO!

ENGLEZI U ŠOKU 'Hrvatski Iron Man sravnao je novog Tysona'

Piše Luka Tunjić,
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ENGLEZI U ŠOKU 'Hrvatski Iron Man sravnao je novog Tysona'
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Foto: Peter Cziborra
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Nisam sasvim siguran što se večeras dogodilo. Moses je dobro boksao, a onda je, kako se čini, jednostavno stao. U njegovim godinama to se ne bi trebalo događat, komentirao je poznati engleski boksač

Admiral

Filip Hrgović (34) novi je IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji. "El animal" u subotu je usred O2 Arene u Londonu zaustavio dosad neporaženog Mosesa Itaumu (21), mladog engleskog boksača kojeg su engleski mediji ranije proglasili "novim Tysonom" i budućim nasljednikom teške kategorije. Ipak, sad je Filipovo vrijeme.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
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Foto: Peter Cziborra

Hrgović je došao do pobjede u devetoj rundi, kad je Itaumin kut bacio ručnik i priznao poraz. Englez je jedva stajao na nogama, vidno je bio uzdrman i umoran od borbe, a Hrgović je dijelovao nezaustavljivo i izašao iz ringa kao pobjednik.

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Mojsije se uspeo na vrh planine i tamo je ostavljen, dok je njegov brat kršćanin prošao preko njega i otišao u obećanu zemlju. Postojala je ogromna razlika u odnosu na njegovog biblijskog imenjaka, "započeo je Daily Mail, koji je dodatno napisao...

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
Foto: Peter Cziborra

"Itauma je bio sravnjen sa zemljom u meču protiv Filipa Hrgovića, hrvatskog Iron Mana, i to takvom zapanjujućom brutalnošću da je bilo strašno gledati. Meč tako brutalan da je najhvaljeniji britanski boksački talent posljednjih desetljeća morao biti iznesen iz ringa na nosilima i odvezen u bolnicu."

Engleski list nada se kako je ovo tek početak Itaumine blistave karijere. Priznanje mu je dao i Hrgović, koji je priznao kako je gubio u rundama i da je Itauma nevjerojatan boksač.

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"Drugo obećanje, da postane drugi najmlađi svjetski prvak u teškoj kategoriji svih vremena, odmah iza Mikea Tysona, ostalo je neispunjeno. Nadamo se, ne zauvijek," zaključuje Daily Mail.

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
Foto: Peter Cziborra

Svoj sud dao je i Chris Eubanks Jr., britanski boksač i sin legendarnog oca kojeg nosi isto ime.

"Nisam sasvim siguran što se večeras dogodilo. Moses je dobro boksao, a onda je, kako se čini, jednostavno stao. U njegovim godinama to se ne bi trebalo događati. Mislim da je vrijeme da se preispita njegov trenažni kamp. Čestitke Filipu Hrgoviću na naslovu prvaka svijeta u teškoj kategoriji," rekao je Eubanks Jr.

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Priliku za svoj trenutak pažnje iskoristio je i Jake Paul, koji je na X-u kratko napisao: "Dajte mi Hrgovića!". Kao da je zaboravio što je od njegove čeljusti napravio Anthony Joshua u prosincu.

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