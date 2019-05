Englezi za povijest: Dva finala, a sva četiri kluba su - njihova!

Chelsea je nakon penala svladao Eintracht Frankfurt i tako upotpunio 'poker' Engleza u europskim finalima ove sezone.

I nastavio dramu Engleza, također! Tri dana europskih natjecanja, tri dana drame. Prvi finalist bio je Liverpool. Momčad Jurgena Kloppa u Ligi prvaka je svladala Barcelonu 4-0 te nadoknadila poraz 0-3 iz prve utakmice. Drugi dan dogodio se Lucas Moura koji je u 96. minuti odveo Tottenham u finale Lige prvaka. Arsenal je bio anomalija, pa je svoj posao odradio bez većih problema, a Chelsea je nastavio ovotjednu tradiciju.

I slavio je te tako od Engleske napravio prvu zemlju koja ima sve finaliste u oba europska natjecanja!

- Iznenadilo me to što su dva engleska kluba u finalu, ali oni su sad ipak najbolji - rekao je Ivan Katalinić o finalistima Lige prvaka, no nije lagao. Englezi sada zaista i jesu najbolji. Pa je onda zaključio:

- Sad bi Englezi opet godinama mogli dominirati. Pa finale Europske lige je englesko. I to dovoljno govori o snazi otočkog nogometa.

Branko Strupar na Otoku je bio od 1999. do 2003. godine. Igrao je za Derby County.

- Ipak je u Engleskoj najteže igrati, to je činjenica. Tamo u prvenstvu nema laganih utakmica. Pa pogledajte samo kako je Liverpool dominirao protiv Barcelone i Tottenham protiv Ajaxa u drugom poluvremenu - rekao je Strupar i dodao:

- To je sve zbog toga što je nogomet fizički najzahtjevniji na Otoku i zbog toga što tamo ima najviše kvalitetnih igrača. Tamo su reprezentativci i velikih i manjih država. Da biste dobili radnu dozvolu, morate biti reprezentativac.

A zaista dolaze neka druga vremena. Iako su od 2010. u europskim finalima prevladavali Španjolci uz povremene izletnike poput Bayerna i Juventusa u Ligi prvaka, a Englezi nerijetko nisu imali nijedan klub ni u polufinalu, sada su ipak pokazali - nogomet se vraća u Englesku!

Jer Englezi igraju apsolutni, atomski, napadački nogomet. Arsenal je u drugoj utakmici zabio četiri gola, u prvoj tri. Tottenham je u uzvratu isto zabio tri komada, a Liverpool je Barci utrpao četiri. Nema više kontinentalnih bunkera i granitnih obrana. Samo otočke artiljerije...