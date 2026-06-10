Englezima oluja poremetila 'generalku' za Hrvatsku, utakmica pod velikim upitnikom

Engleska je posljednju pripremu prije utakmice s Hrvatskom u skupini L na Svjetskom prvenstvu željela odraditi u SAD-u. Kako bi se bolje aklimatizirali na uvjete, Englezi su stigli nekoliko dana prije “vatrenih” i dogovorili susret s Kostarikom. Utakmica je trebala početi u 22 sata, no sada je sve pod upitnikom.

Trebala se igrati u Arlingtonu, no taj dio SAD-a pogodilo je snažno nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom, pa se susret našao pod ozbiljnim upitnikom. Kako izvještava BBC, kiša ne prestaje, a u daljini se mogu čuti i udari gromova. U takvim uvjetima možda bi se igralo negdje drugdje u svijetu, no ne i u SAD-u. Kao što smo imali prilike vidjeti na prošlogodišnjem Svjetskom klupskom prvenstvu, utakmice su se ondje zaustavljale i kada grmljavina nije izravno prijetila sudionicima na stadionu.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Takva praksa bit će na snazi i na svim utakmicama koje će se na Mundijalu igrati u SAD-u. Razlog su interna pravila te države. Pravilo je jednostavno, ali nemilosrdno: ako se munja detektira unutar radijusa od osam milja, odnosno oko 13 kilometara od stadiona, utakmica se mora odmah prekinuti. Igrači i suci povlače se u svlačionice, a navijači se s tribina evakuiraju u sigurne natkrivene prostore.

Nakon prekida počinje 30-minutno odbrojavanje. Utakmica se može nastaviti tek kada prođe punih pola sata bez ijedne nove zabilježene munje unutar sigurnosne zone. Međutim, svaka nova munja unutar tog razdoblja vraća sat na početnih 30 minuta.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

*Uz korištenje AI-ja