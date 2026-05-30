IZJAVE NAKON UTAKMICE

Enrique: Nevjerojatno je da smo i dalje prvaci čak dvije godine zaredom. Čestitam i Arsenalu

Piše Issa Kralj,
Foto: Phil Noble

odigrali su sjajnu utakmicu. Pokušali su utakmicu usmjeriti u faze igre u kojima su najjači. Mi smo nastojali kontrolirati loptu i vršiti pritisak - rekao je španjolski trener Luis Enrique nakon pobjede nad Arsenalom

Nogometaši PSG-a su novi (stari) prvaci Europe! Momčad Luisa Enriquea je bila bolja od Arsenala nakon udaraca s bijele točke (5-4). Nakon regularnih 90 minuta rezultat je bio 1-1, za vodstvo 'topnika' zabio je Havertz u 6. minuti, a izjednačio je Dembele iz penala u 65. minuti. 

Foto: Phil Noble

Ludu utakmicu na Puškaš Areni u Budimpešti komentirao je trener pobjedničke momčadi Luis Enrique. 

- Osjećaji su pomiješani. Uzbuđenje, umor... svega pomalo, ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci, drugi put zaredom, što je nevjerojatno. To smo zaslužili. Naši navijači su to zaslužili tijekom cijele sezone. Zaslužili smo biti u finalu. Bilo je jako teško i zahtjevno. Čestitam Arsenalu, odigrali su sjajnu utakmicu. Pokušali su utakmicu usmjeriti u faze igre u kojima su najjači. Mi smo nastojali kontrolirati loptu i vršiti pritisak - rekao je Španjolac za TNT Sports. 

Foto: Angelika Warmuth

Jedan od novinara upitao ga je li postao legendarni trener Parižana, na što je kratko i jasno odgovorio:

- To me ne zanima.

Finale je komentirao i jedan od strijelaca penala Desire Doue

- Jako smo ponosni, presretni i zahvalni. Bila je to teška utakmica protiv dobre momčadi. Moramo uživati u ovome kao momčad, kao obitelj, jer smo to zaslužili. Pogledajte navijače! Zahvaljujem svom Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu jer je to bila moja molitva - rekao je. 

