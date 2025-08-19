Erceg: Osijek igra najljepši nogomet u HNL-u, a mi želimo dominirati protiv svakoga...

Hajduk i Dinamo jedini imaju stopostotni učinak nakon tri kola HNL-a, a na ljestvici odmah do njih je Gorica. Prošle sezone ostali su u ligi kao devetoplasirana momčad, ostali su bez 15-ak igrača, stigla su i brojna nova imena, a trener Mario Carević uspio ih je uigrati u kratkom roku i stvoriti momčad koja bi ove sezone svakome mogla raditi probleme.

Gorica je sve tri utakmice odigrala u gostima zbog zamjene travnjaka u Velikoj Gorici, a nakon remija s Varaždinom (1-1) i poraza od Hajduka (2-0), slavili su na Maksimiru protiv Lokomotive (3-1). Junak pobjede bio je Ante Erceg koji je tim povodom dao intervju za službenu stranicu HNL-a.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Gorica sastali se u trećem kolu Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Od početka se vidjelo da smo bolji protivnik, bilo je samo pitanje kada će nam se otvoriti prilika da postignemo taj prvi pogodak pa da možemo igrati mirnije. Primili smo pogodak iz jedanaesterca, ali mislim da smo generalno bili bolji protivnik i ni u jednom trenutku nisam sumnjao da možemo uzeti sva tri boda - ističe Ante Erceg koji s optimizmom dočekuje nova tri gostujuća susreta svoje momčadi.

- Ostvarili smo odličan rezultat, jako je bitno da smo dobro ušli u sezonu. Cilj nam je uzeti što više bodova u gostima u preostalim utakmicama nakon kojih nam slijede čak devet domaćih utakmica. Radujemo se igrati kod kuće, pred našim navijačima nakon toliko gostovanja. Mislim da imamo kvalitetnu, radnu momčad i dečke koji su željni i gladni uspjeha tako da se ne brinem i vjerujem da možemo osvojiti dosta bodova.

Ante Erceg najavljuje novi način igre svoje momčadi...

- ⁠Ove sezone želimo dominirati, imati posjed i mislim da imamo takve igrače, koji su tehnički dobro potkovani i znaju igrati nogomet. Smatram da se ove sezone možemo nametnuti protiv svake momčadi. ⁠Osobni cilj? Pomoći momčadi koliko mogu, odigrati što više utakmica i da me ozlijede zaobiđu. Naravno, najbitnije mi je da zajedno ostvarimo sve klupske ciljeve, a ja bih volio da se ove sezone borimo za Europu.

Gorica i Dinamo sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prošla sezona ponudila je velika uzbuđenja, pogotovo u borbi za naslov prvaka o kojemu je odlučivalo posljednje kolo...

- ⁠Očekujem sličnu sezonu kao i prošlu. Dinamo, Rijeka i Hajduk su dobri, Osijek također, moje je mišljenje da trenutačno igraju najljepši i najmoderniji nogomet. Naravno, mi ćemo dati sve od sebe da uzmemo što više bodova i na kraju završimo na što boljoj poziciji na ljestvici - zaključio je Erceg.