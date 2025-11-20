Mateo Erceg će suditi derbi Rijeke i Hajduka na Rujevici koji se igra u subotu u 18 sati, dok Pavlešić sudi nekoliko sati prije na Maksimiru gdje Dinamo dočekuje Varaždin
Ercegu pripao Jadranski derbi, Pavlešić dijeli pravdu u Zagrebu
Još jedna stanka za reprezentacije je pošla i svi navijači u Hrvatskoj mogu biti zadovoljni kako je to završilo. Hrvatska ima kartu za Svjetsko prvenstvo te je vrijeme za nova HNL uzbuđenja, a sezonu nastavljamo u 14. kolu. Očekuju nas zanimljive utakmice s fokusom na Jadranski derbi, a u četvrtak su potvrđeni suci za 14. kolo.
Tako će u petak kolo otvoriti Slaven Belupo i Vukovar 1991 u Koprivnici, s početkom u 18 sati. Glavni sudac je Igor Pajač, a uz aut-linije pomagat će mu Bojan Zobenica i Vedran Đurak, dok će u VAR sobi biti Ivan Vučković.
Subotnji program počinje na Maksimiru (15 sati) gdje, po mogućem snijegu igraju Dinamo i Varaždin, a s igračima će niske temperature trpjeti Patrik Pavlešić kao glavni sudac te Luka Kurtović i Željko Bučar kao pomoćni suci. U VAR sobi je Ivan Bebek. Sve kamere ovog kola bit će okrenute ka Rujevici, a Rijeka i Hajduk počinju u 18 sati. Pravdu će dijeliti Mateo Erceg, a pomagat će mu Goran Pataki i Kristijan Novosel. U VAR-u su Ivan Matić i Ante Čuljak.
Nedjelja kreće u 16 sati na Opus Areni gdje će Osijek dočekati Lokomotivu. Ivan Vukančić bit će glavni na terenu, a oko zaleđa će pomagati Alen Jakšić i Vice Vidović. Mario Zebec je u VAR sobi. Kolo zatvaraju Gorica i Istra 1961 u Turopolju u 18.15 sati, a tamo pravdu dijeli Ante Čulina, sa svojim pomoćnicima Darijem Kolarevićem i Brunom Premužajem. U VAR sobi sjedi Fran Jović.
