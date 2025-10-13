Nisam to očekivao od danske lige, iskreno. Iznenađen sam kvalitetom danskog nogometa i samom ekipom Midtjyllanda. Jako ambiciozna i dobra ekipa koja mora ovako nastaviti, rekao nam je Martin Erlić (27)
Stoper 'vatrenih': 'Dinamo? Nisam dobio ponudu, ali svi znaju odgovor bih li došao'
U Varaždinu je protiv Gibraltara (3-0) zabio prvijenac u dresu 'vatrenih', a Martin Erlić (27) ove sezone ponovno se vraća u punu formu. Nakon prošle godine i problema s neigranjem u talijanskoj Bologni te ozljedom, hrvatski reprezentativni stoper sad nosi dres danskog Midtjyllanda. Na stadionu Varteksa je cijelu utakmicu proveo na gostujućoj polovici.
