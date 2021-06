To je tako u MMA-u, nekad te pogodi u sekundi. Napravio je ludo bacanje, još mi je ostala ruka ispod njega i odmah je zabacio desno nogu. Nisam obratio pozornost na gušenje i to je greška koja me dovela tu di me dovela. Tip me dovršio i na tome mu skidam kapu, započeo je nakon poraza od Salahdine Parnasse (23, 15-1-1) hrvatski borac Filip ‘Nitro’ Pejić (28, 15-5-2).

Nakon pobjede Ivana Erslana (29, 10-1-1) protiv Przemyslawa Mysiale (38, 24-11-1), večer je u Gdansku dobro počela za borce iz zagrebačkog American Top Teama. Obrovački ponos nokautirao je Poljaka u prvoj rundi i tako se vratio nakon poraza od Tomasza Narkuna (31, 18-4) u borbi za titulu poluteške kategorije. Ivan nije ni skinuo bandaže, već je odmah otišao u Pejićev kut nakon pobjede.

– Da, išao sam Pejiću u kut, sve smo isplanirali od početka do kraja ad bude tako, i sve je bilo dobro dok mu ‘ova mačka’ nije uzela leđa. Odradio je najbolju borbu protiv Salahdinea, to mu je rekao i Kawulski (op.a. jedan od vlasnika KSW-a) da nikad nije vidio da se Parnasse povlači protiv nekog, to dosta govori koliko je bio spreman – jasno će Ivan koji je objasnio kraj meča:

– Stvarno je dečko klasa, pokazao je da je raznovrstan i da može gdjegod završiti borbu. To rušenje je njegova specijalka kad uzme leđa i eto, jednostavno je prebrzo to napravio. Lik je zvijer, Peja je imao najtežeg protivnika i nema se tu što puno razgovarati.

A o svemu je progovorio i sam 'Nitro' koji je odradio jako dobru borbu, ali na kraju je napustio kavez s porazom.

– Brz je i to je to, trebao sam možda i više udaraca bacati. Držao sam ga u stojci, nismo srljali, tu je vidio opasnost i išao je na hrvanje. Još sam uspio obraniti dva-tri rušenja di sve je bilo dobro do trenutka kad me nije srušio s dvije noge. Tjedan dana odmora s obitelji i idemo dalje. Salahdine će napasti pojas protiv Torresa, a vidjet ćemo gdje sam ja. No, koga god da mi dovedu, uvjerio sam se da mogu raditi sa svakim. Poradit ćemo na ground gameu i nekim nedostacima, i to je to – zaključio je Filip tu priču.

A onda smo se s Erslanom vratili na sretnije teme. Od prve je sekunde bio bolji od protivnika koji je doduše imao par 'bljeskova', ali mu nije uspio ozbiljnije zaprijetiti.

– Vidio sam kako ide borba dalje da mu je koncentracija slabila i kao da nije htio biti unutra, kao da je htio da sve što prije završi. Odradili smo taktički kako smo se dogovorili, sve je bilo po planu. Jednom me čak i srušio, nisam htio završiti na leđima i brzo sam se pridigao. Poslije meča sam malo razgovarao s Mysialom i rekao mi je da je kod tog udarca slomio šaku na mojoj glavi - jasan je Erslan koji zaključuje o idućoj borbi:

– Nadam se kako sam ovim nastupom kupio kartu za Pulu. Spominjao se Martin Zawada (37, 29-16-1) iz UFD Gyma, mislim da bi on bio protivnik po mjeri. Nema žurbe za pojas, nije to prioritet. Sad treba trenirati, popraviti neke stvari i onda će sve doći na svoje.