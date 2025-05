Erslan ovog vikenda traži prvu pobjedu u UFC-u. Protivnik mu je neporaženi Novozelanđanin

Veliki UFC-ov event 315 u Montrealu održava se ovog vikenda, a na njemu nastupa i jedini hrvatski borac u najelitnijoj MMA organizaciji Ivan Erslan (33 godine, 14-4-1). On će ući u kavez s Novozelanđaninom Navajom Stirlingom (27, 6-0), a njihova će borba biti druga po redu u preliminarnom dijelu programa koji po hrvatskom vremenu počinje u ponoć.

Erslana u oktogonu Bell Centra čeka težak zadatak. Bit će mu to druga borba u UFC-u. Debitirao je prošle godine na eventu u Parizu protiv prekaljenog veterana Iona Cutelabe (31, 19-10-2). Uoči meča doživio je nevjerojatan peh i iskočilo mu je koljeno, no to ga nije spriječilo da poprilično namuči Moldavca. Na kraju je izgubio podijeljenom odlukom sudaca. Ovog vikenda najbolji hrvatski poluteškaš imat će priliku doći do prve pobjede u UFC-u. Da mu neće biti lako, pokazuje i forma Stirlinga. Novozelanđanin se na Instagramu pohvalio da skidanje kilograma ide prema planu, a prema objavljenim fotografijama vidljivo je da je naglasak stavio na fizičku spremu.

Stirling je relativno neiskusan borac, no još uvijek ne zna za poraz. Kao i Erslanu, i njemu će event u Montrealu biti drugi nastup u UFC-u, kamo je stigao preko "Dana White Contender Seriesa" pobjedom protiv Philipa Late. U svom jedinom službenom UFC-nastupu svladao je Georgea Tokksa jednoglasnom odlukom sudaca.

- Nisam impresioniran svojom posljednjom pobjedom, tako da želim ostaviti snažan dojam u ovoj borbi. Želim se podići na novu razinu kao borac i svima pokazati koliko sam zapravo dobar - rekao je Stirling uoči dvoboja s Erslanom.

Foto: Sebastian Rudnicki KSW

- Mislim da će ovo biti dobra borba zato što je i tip protiv kojeg se borim na prilično visokoj razini i dolazi iz jako respektabilne promocije. Ovo je i njemu druga UFC borba, tako da mislim da smo dobro upareni.

Stirling je istaknuo kako se nada pravom ratu s hrvatskim borcem.

- Bit će to dobra borba za fanove. Nadam se da će me Erslan odvesti na to mjesto gdje je prava borba. To je ono što tražim cijelu svoju karijeru. Osjećam da sam uvijek imao kontrolu sa svojim stilom borbe, tako da ću u ovoj tražiti malo kaosa.

Na kraju je dao naslutiti kako je za Erslana pripremio neka posebna oružja koja još nije prikazao u svom arsenalu.

- Još uvijek nisam pokazao sva svoja oružja i nisam posegnuo u svoju vreću trikova. Želim da su mi leđa na ogradi kaveza i onda svima pokažem što imam. I zato će ovo biti dobra borba za pogledati – zaključio je Stirling.

Događaj u monteralu predvoditi okršaj Belala Muhammada i Jacka Delle Maddalene za pojas velter kategorije, odnosno sunaslovna borba između Valentine Ševčenko i Manon Fiorot za titulu ženske muha divizije.