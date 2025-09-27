Obavijesti

KLJUČNA BORBA

Erslan treći put ulazi u UFC-ov oktogon! Evo gdje gledati borbu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Eric Bolte/REUTERS

Slušajte, neće to biti tako lako kako on misli. Bolje da se pripremi za borbu na tri runde. Vjerujem da, čak i ako me obori, vratit ću se na noge bez problema, poručio je protivniku Erslan

Ivan Erslan (33, 14-5) po treći će put ovog vikenda ući u UFC-ov kavez. Najbolji hrvatski poluteškaš još nije upisao pobjedu, a dva je puta poražen. U debiju ga je podijeljenom sudačkom odlukom svladao prekaljeni UFC-ov veteran Ion Cutelaba, a prije četiri mjeseca na sudačkim karticama nadjačao ga je nadolazeći talent Navajo Stirling.

Ivan Erslan uoči KSW 61: Vjerujem da ću u drugoj rundi srediti Mysialu | DIREKT U GLAVU 03:01
Ivan Erslan otkrio nam je čega se prvog sjeti kada pomisli na svoje rodno mjesto... | Video: 24sata/pixsell

Sada Ivan ima priliku dokazati da pripada najvećoj svjetskoj organizaciji, a prepreka u Australiji bit će mu Jimmy Crute (29, 13-4-2). Posebno važnu pozornost donosi činjenica da će taj meč biti sunaslovna borba večeri. Ono što sigurno neće olakšati situaciju jest okolnost da će se Erslan boriti u prilično neuobičajenom terminu.

THE CANADIAN PRESS 2025-05-10
Foto: Graham Hughes/PRESS ASSOCIATION

Kako bi se prilagodili američkoj publici, organizatori će event u Australiji započeti u ranim jutarnjim satima, a Erslanov ulazak u kavez očekuje se oko 10 sati ujutro po lokalnom vremenu. Hrvatski borac svjestan je da mu je pobjeda imperativ ako želi ostati u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji.

- Da, bio je to težak početak za mene. Dali su mi prilično teške izazove u prve dvije borbe. Imao sam Iona Cutelabu i Navajo Stirlinga. Mogu ja puno bolje. Mislim da me nedostatak iskustva u UFC-u koštao. Neće biti dobro ako ne pobijedim - rekao je Erslan na UFC Media Dayu.

Osvrnuo se i na svog protivnika.

- Mislim da mogu zaustaviti njegova rušenja, što mislim da će biti njegova taktika, i mislim da sam puno bolji u stand-upu. Brži sam i puno bolji boksač. Naravno, gledali smo mečeve, znamo sve njegove prednosti. Radili smo na tome - kazao je i dodao:

- Slušajte, neće to biti tako lako kako on misli. Bolje da se pripremi za borbu na tri runde. Vjerujem da, čak i ako me obori, vratit ću se na noge bez problema. Vidjet ćemo. Cijela država je iza njega. Navijat će za njega, očekuju da pobijedi.

Dotaknuo se i podrške Hrvata u Australiji:

- Došao je jedan Hrvat da se nađe s nama i pokazao nam grad. Mislim da ovdje ima 25.000 Hrvata, tako da nas ima puno. Australija je uvijek bila dobra prema Hrvatima, pa mislim da će i za mene biti podrške u nedjelju.

Gdje gledati borbu?

UFC Perth: Ulberg - Reyes - ESPN + (cijena 25 dolara) - počinje u nedjelju u 04.00

UFC Perth: Ulberg - Reyes - Arena Fight - počinje u nedjelju u 04.00

