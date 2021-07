Tih posljednjih deset sekundi trajalo je kao deset sati. Neizvjesnost, nervoza, strepnja, hvatanje za glavu, a onda ogromno veselje, suze radosnice i visoko podignute ruke za prvo hrvatsko zlato u Tokiju! Članovi splitskog TK-a Marjan danas su vjerojatno najponosniji na svijetu.

Fantastična Matea Jelić pobijedila je Britanku Lauren Williams (25-22) i osvojila povijesno zlato u taekwondou u kategoriji do 67 kilograma, a njezin uspjeh vrlo emotivno su doživjeli njezine kolege iz TK Marjan.

Desetak njih okupilo se u jednom splitskom kafiću gdje su prvo navijali za Tonija Kanaeta koji je osvojio broncu i donio nam prvu mušku medalju u taekwondou, a onda su žestoko navijali za Jelić. Slavili su svaki njezin udarac kao da su ga oni zadali, a sve je eruptiralo u posljednjim sekundama kada je Matea nevjerojatnim preokretom uspjela slomiti Britanku i pobijediti.

- Svaka čast. Bila je napeta treća runda do zadnjih sekundi, ali svi smo vjerovali u nju. Možda ju je spasilo što je britanski trener dao karton pa se uspjela odmoriti. Znali smo da može i zlato je tu. Ponosni smo, još se bori Ivan Šapina, nadamo se još jednom uspjehu - rekla nam je u suzama Bruna Vuletić, Mateina kolegica iz TK-a Marjan te najbolja prijateljica.

I Bruna nastupa u kategoriji do 67 kilograma, kao i Jelić pa je pitanje koja borkinja će prijeći u drugu kategoriju za Olimpijske igre u Parizu.

Hrvatskoj je ovo čak peta medalja u taekwondou na Olimpijskim igrama, no prvo povijesno zlato. Do sada su bronce osvojili Šarić, Zubčić i Zaninović, danas Kanaet, a kao šlag na kraju došlo je Mateino zlato.

Emotivno je bilo i kojih pola sata ranije. Toni Kanaet je u kategoriji do 80 kilograma pobijedio Uzbekistanca Nikitu Rafalovića s 24-18 i osvojio povijesnu broncu za muški taekwondo.

- Dok sam gledao Kanaeta, inače ne pokazujem emocije, ali kada je završila borba, baš me ponijelo i dotaknulo, takvu sreću i zadovoljstvo nisam odavno doživio. To nije ništa čudno što smo dobili dvije medalje, to je bilo očekivano, mi smo tu ekipa, svi navijamo jedni za druge, drago mi je zbog Tonija, on mi je najbolji prijatelj. Zasluženo je itekako - kazao je Lovre Benčić, Tonijev najbolji prijatelj.

Splitski taekwondoaši su tako Hrvatskoj donijeli prve medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju, no berba medalja nije završila. U utorak na scenu izlazi Ivan Šapina, još jedan njihov član, koji se bori u kategoriji iznad 80 kilograma.

No, kako god završilo, u Splitu će danima trajati veliko slavlje zbog njihovih heroja, a spremaju im i veličanstven doček.

Sve su nas učinili ponosnima i pokazali kakve hrabre i neustrašive sportaše Hrvatska ima!