Euforija: Tremu smo imali zbog Hrvatske, a ne zbog vjenčanja

Romana Sokić (24) i Ivan Janković (27) iz Cernika kraj Nove Gradiške u svoju ljubav su potpuno sigurni pa im nije preostalo ništa drugo nego strepiti zbog utakmice na dan njihova vjenčanja.

- Rekli smo našim kumovima i najbližoj rodbini da ćemo se prigodno obući za utakmicu, oni su to prihvatili i rekli da će isto uraditi i oni. Kad smo došli u salu gdje su bili svatovi, iznenadili su nas dekoracijom - glazbenici koji su bili zaduženi da nas zabavljaju bili su u kockastoj odori, posluga u kuhinji je također bila odjevena u kockaste dresove – bilo je predivno i nezaboravno, od srca hvala svima – rekli su Romana i Ivan.

Vjenčanje je bilo zakazano za 18.30 sati u crkvi u Novoj Gradiški.

- Kad je započela ceremonija, primijetio sam da mnogi pogledavaju na sat, ali većina od njih nije znala da smo im pripremili iznenađenje, da ćemo zajedno gledati utakmicu i veseliti se pobjedi naših - smije se Ivan. Par je ipak stigao na svoj prvi ples prije nego što je počela utakmica.

- Suprugu koji je, dok nije otišao u Njemačku, bio aktivan nogometaš kupila sam kopačke i dres s kockicama, također i sebi. Kad smo došli u dvoranu, nakon prvog plesa, na vjenčanicu sam navukla dres u kojemu sam pratila cijelu utakmicu. Bilo je nezaboravno, napeto do posljednjeg trenutka, svi svatovi bili su prikovani za veliki videozid koji je dogovorio Ivan. Nije nam smetalo to što se sve oduljilo, zbog produžetaka i raspucavanja, sve smo to nadoknadili do jutra – rekla je Romana. Svadbu su u subotu imali i Marin Grizelj (26) i njegova Valentina (24). Vjenčali su se u bosanskohercegovačkom Klobuku te su i oni organizirali gledanje utakmice preko projektora u sali.

- Morao sam, inače mi pola gostiju ne bi došlo ili bi se razbježalo po kafićima - našalio se mladoženja i dodao kako im je vjenčanje bilo za pamćenje.

Poreč: Ponijela ga euforija pa podijelio 500 kugli sladoleda

Za izradu navijačkog sladoleda, porečki slastičar Đemil Ramadani koristio je isključivo jagodu i limun.

Prije samog prijenosa napravio je divovski sladoled spravljen od 500 kuglica crvene i bijele boje. Besplatno ga je podijelio okupljenima ispred njegove slastičarnice Fontana. Ljudi su bili oduševljeni. Slasno osvježenje razgrabljeno je u samo nekoliko minuta. Slastičar je na kraju priznao da je vrijednost poklonjenog sladoleda bila više od 4000 kuna i da je cijela skulptura bila teška oko 50 kilograma. Ramadani je svojedobno u svojoj slastičarnici ugostio tenisku zvijezdu Serenu Williams.

