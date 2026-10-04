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EUFORIJA U EMIRATIMA Dalić je digao naciju na noge! Razgrabili šest čartera za finale s Arabijom

Piše HINA,
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EUFORIJA U EMIRATIMA Dalić je digao naciju na noge! Razgrabili šest čartera za finale s Arabijom
Foto: Ibraheem Abu Mustafa
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Dalićevi Emirati ušli u finale Zaljevskog kupa, a u Abu Dhabiju je nastala ludnica: šest čartera za Džedu planulo je u tren oka

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Plasman nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić, u finale "Zaljevskog kupa" izazvao je nogometnu groznicu u Abu Dhabiju. Za manje od deset minuta razgrabljena su mjesta u šest čarter letova od Abu Dhabija do saudijskog grada Džeda gdje je na rasporedu finale u utorak u kojem će Dalićeva momčad igrati protiv Saudijske Arabije.

Savez je osigurao šest zrakoplova za prijevoz navijača u Saudijsku Arabiju nakon što se reprezentacija plasirala u finale. Lokalni mediji su objavili kako su sva raspoloživa mjesta rasprodana svega nekoliko minuta nakon otvaranja prijava.

Gulf Cup - Group B - Bahrain v United Arab Emirates
Foto: Stringer

Reprezentacija UAE se plasirala u finale nakon što je u polufinalnom susretu pobijedila Oman s 1-0, dok je Saudijska Arabija slavila protiv Katra nakon izvođenja jedanaesteraca.

- Nismo odustali. Rekao sam svojim igračima, naporno smo radili posljednjih 20 dana za što? Za ovu noć, za ovu utakmicu - kazao je Dalić nakon polufinalnog trijumfa za tamošnje medije.

Emirati su do sada dva puta slavili u Zaljevskom kupu, 2007. i 2013. godine, dok su četiri puta poraženi u finalima. S druge strane Saudijska Arabija je slavila tri puta, međutim na naslov čeka 22 godine. Finale je u utorak na King Abdullah Sports City stadionu u 20 sati uz prijenos na kanalu Sportklub 1.

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