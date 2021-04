Livaković - Uremović, Lovren, Vida, Barišić - Badelj, Pašalić - Brekalo, Vlašić, Oršić - Kramarić. Bi li to doista mogla biti udarna jedanaestorka "vatrenih" na Euru?

Hoćemo li odjednom, godinu dana nakon najjačeg veznog reda na svijetu, ostati bez ikoga od asova u sredini? Rakitić se oprostio, a Modriću, Brozoviću i Kovačiću prijeti Uefina zabrana.

Ako se, dakle, rat između Uefe i Superlige nastavi ovom žestinom, moguće je ono što ni jedan savez, klub, igrač ni navijač ne žele: da igrači iz 12 odmetnutih klubova dobiju zabranu igranja za reprezentacije.

Uefa nije navela od kada bi im to zabranila - odmah ako se inicijatori Superlige ne povuku ili tek kad to natjecanje krene - ali nije ni izričito odbacila mogućnost da to bude već na Euru za dva mjeseca.

Ako se to dogodi, Hrvatska bi ostala bez sedmorice reprezentativaca: Modrića (Real), Kovačića (Chelsea), Brozovića i Perišića (Inter), Rebića (Milan), te Vrsaljka i Grbića (Atletico).

A tko bi bio najpogođeniji? Engleska bi ostala bez čak 22 potencijalna sudionika Eura, Španjolska bez njih 20, a Francuska 18.

Englezima bi iz zadnje kvalifikacijske utakmice za SP i pobjede nad Poljskom 2-1 ostali tek trojica igrača od prvih 11: Pope iz Burnleya, Rice iz West Hama i Phillips iz Leedsa. Momci koji baš nemaju prevelike šanse biti u udarnoj postavi i na Euru.

I Španjolskoj bi u tom slučaju od prvih 11 iz zadnje utakmice (3-1 protiv Kosova) ostala tek trojica igrača: Simon i Inigo Martinez iz Bilbaa i Olmo iz Leipziga, dok bi Francuzima ipak ostalo pola momčadi od one koja je zadnjeg dana ožujka pobijedila BiH 1-0. Zahvaljujući tome što su se PSG i Bayern oduprijeli pohlepi, Pavard, Kimpembe, Lucas Hernandez, Coman i Mbappe ne strahuju da neće na Euro.

Belgija bi ostala bez osam igrača, ali svih nositelja igre, a Njemačka bez njih samo sedam i vjerojatno bi se prometnula u prvog favorita Eura. A ukupno bi navijači ostali uskraćeni za čak 140 igrača koji bi inače vjerojatno bili na Euru!

Tko neće na Euro ako im Uefa zabrani

Belgija (8)

Danska (5)

Engleska (22)

Francuska (18)

Hrvatska (7)

Italija (14)

Makedonija (1)

Nizozemska (8)

Njemačka (7)

Poljska (1)

Portugal (9)

Slovačka (1)

Škotska (3)

Španjolska (20)

Švedska (3)

Švicarska (2)

Turska (3)

Ukrajina (2)

Wales (6)