Marić promašio penal, Grezdi poništen gol, Osijek dominira...

NAJAVA

Vrijeme je za prekretnicu! Usprkos tomu što su svladali Dinamo 1-0, Osječanima je to ujedno i jedina pobjeda u čak šest odigranih prvenstvenih kola drugog dijela sezone. Istina, imala je momčad iz Gradskog vrta težak raspored, igrali su u tih šest susreta i s Dinamom i Rijekom, i Hajdukom i Goricom, no ipak izgubili su i od Istre i Europa je sve dalje. Lokomotiva im bježi četiri boda, no ima teško gostovanje u Gorici, a ovo je Osječanima idealna prilika za povratak na neke sretnije staze.

Varaždinci su pak i dalje u problemu. Mogu ih veseliti očajni rezultati Intera koji već nekoliko kola zaredom samo niže poraze te bi zahvaljujući tomu mogli izbjeći direktno ispadanje, no ipak - i dalje su te momčadi bodovno izjednačene...