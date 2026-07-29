Europa protiv Infantina! HNS će se očitovati uskoro, a Europske lige i EU žustre: 'Dosta je bilo'

Sve je više reakcija na skandaloznu odluku Fife i njenog predsjednika Giannija Infantina da osnuje tvrtku koja bi objedinila sva komercijalna prava najunosnijih natjecanja, uključujući muško i žensko Svjetsko prvenstvo. Plan predviđa prodaju manjinskog, nekontrolnog udjela privatnim investitorima kako bi se prikupilo oko 4,2 milijarde dolara svježeg kapitala. Uefa se odmah "digla na noge", a sada su krenule glas dizati i druge institucije.

Tako su Fifu i Infantina napale Europske lige (skup liga u Europi kao što su Premier liga i ostale) te su poslale zajedničku poruku.

- FIFA-ina objava da njezin predsjednik istražuje mogućnosti privatnog ulaganja u novu podružnicu, koja bi objedinila njezine komercijalne i događajne operacije, predstavlja nepromišljen i razdoran razvoj događaja za svjetski nogomet. Svjetsko prvenstvo ne bi smjelo biti na prodaju. Ono nije privatna investicijska imovina predsjednika FIFA-e. Njegovu vrijednost iz dana u dan stvaraju lige, klubovi, igrači i navijači, koji su u ovom pitanju ostavljeni bez glasa i bez prava odlučivanja. Europske lige odlučno odbacuju ovaj prijedlog - piše pa se dalje navodi:

- Ovaj netransparentan proces i jednostrani prijedlog dio su dugoročnog obrasca u FIFA-inom donošenju odluka - obrasca koji je Europske lige potaknuo da podnesu pritužbu Europskoj komisiji na temelju toga da FIFA-ino nametanje odluka o međunarodnom kalendaru utakmica predstavlja zlouporabu dominantnog položaja koja krši europsko pravo tržišnog natjecanja. Europske lige nastavit će surađivati s UEFA-om kako bi zaštitile dugoročne interese igre. Vjerujemo da će savezi, odnosno nacionalni nogometni savezi diljem svijeta učiniti isto dok budu proučavali ovaj prijedlog predsjednika FIFA-e.

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Javila se i Europska unija. Europski povjerenik za sport Glenn Micallef poručio je da je neprestana komercijalizacija nogometa postala štetna za sam sport.

- Ovo nije bejzbol. Svjetsko prvenstvo i dalje je najveći sportski turnir na svijetu, unatoč tome što FIFA nastavlja iskorištavati svaku moguću komercijalnu priliku. Ali dosta je bilo. Nezaustavljiva komercijalizacija nogometa postala je pogubna. Sve ozbiljnije ugrožava ono zbog čega je nogomet postao najpopularniji sport na svijetu.To znači da svi snosimo odgovornost. Igrači, navijači, klubovi, lige, nacionalni savezi, konfederacije i mediji imaju glas. I svi bi ga trebali iskoristiti - napisao je pa dodao:

- Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost da se FIFA-ine regulatorne ovlasti usklade s financijskim interesima privatnih subjekata. Odnosno, da vrijednost ulaganja ovisi o odlukama koje donosi FIFA. To otvara ozbiljna pitanja o upravljanju, neovisnosti i mogućim sukobima interesa. Takvi prijedlozi također pokreću važna pitanja u području prava tržišnog natjecanja. Kao što je Sud Europske unije u svojim odlukama više puta istaknuo, sportska pravila podliježu pravu Europske unije kada proizvode gospodarske učinke. U okviru svojih ovlasti predviđenih Ugovorima, Europska komisija pažljivo će razmotriti ove prijedloge.

HNS je za tportal otkrio kako će priopćenje poslati u četvrtak, a dodao je sljedeće:

- Nogomet je sport za narod i navijače, a ne za okretanje novca. Dakle, nikakva prodaja, a sada i ucjena, ne dolaze u obzir. I stava smo da ćemo podržati svaku Uefinu odluku.