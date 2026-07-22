Europska ragbijaška krema stiže u Split: 'Ovo je sport za najspremnije i najkompletnije'

Split će od 24. do 26. srpnja postati središte europskog ragbija. Nakon tri godine u Makarskoj, ove će godine u Parku mladeži biti završna etapa Rugby Europe 7s Championship Series natjecanja, na kojoj će najbolje europske muške i ženske reprezentacije odlučivati o naslovima prvaka Europe.

Ragbi 7 olimpijska je disciplina ragbija. koja je postala popularna zbog kratkih utakmica, velike brzine i gotovo neprekidne akcije, zbog čega je posebno zanimljiva i publici koja se s ragbijem susreće prvi put. Uz tri dana natjecanja, posjetitelje očekuju navijačka zona, sadržaji za djecu, glazbeni program i koncert Gipsy Kingsa.

- Domaćinstvo ovakvog natjecanja potvrđuje da Rugby Europe ima povjerenja u Hrvatsku, Split i naše organizacijske sposobnosti. Govorimo o završnici najvišeg europskog ranga u ragbiju 7, na kojoj će nastupiti najbolje muške i ženske reprezentacije kontinenta. Za hrvatski ragbi to je velika prilika, ali i odgovornost. Želimo pokazati da možemo organizirati natjecanje na razini najvećih europskih sportskih događaja - govori nam Većeslav Holjevac, glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza i dopredsjednik Rugby Europea, opisujući format natjecanja.

Makarska: Konferencija za medije uoči Europskog prvenstva u ragbiju 7 Championship divizije | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Ovogodišnja Championship Series sastoji se od dva turnira. Prvi je bio početkom srpnja u Hamburgu, a Split je druga i završna etapa. Bodovi s oba turnira ulaze u ukupni poredak, tako da će se upravo na Parku mladeži odlučivati o prvacima Europe. Usto, dvije posljednje reprezentacije ispadaju u niži rang za sljedeću sezonu. Zbog toga će svaka utakmica biti važna, bez obzira radi li se o borbi za naslov, medalju ili ostanak među najboljima.

Mnogi znaju za ragbi, ali možda ne znaju što je ragbi 7...

- Ragbi 7 igra se prema temeljnim pravilima ragbija, ali umjesto 15 igrača svaka momčad na terenu ima njih sedam. Igra se na terenu jednake veličine, pa svaki igrač ima mnogo više prostora. Utakmica traje 14 minuta, odnosno dva poluvremena po sedam minuta. To možda zvuči kratko, ali u tih 14 minuta događa se iznimno mnogo toga. Ritam je brz, akcije se neprestano izmjenjuju, a jedna pogreška ili jedan potez mogu potpuno promijeniti utakmicu. Publika vrlo brzo može prepoznati osnovnu ideju igre. Cilj je prenijeti loptu iza protivničke linije i postići polaganje, a lopta se rukom dodaje natrag. Nije potrebno znati svaki detalj pravila da biste uživali u brzini, duelima, trčanju i preokretima. Utakmice su kratke, nema dugih razdoblja bez akcije i tijekom jednog dana moguće je pogledati velik broj različitih reprezentacija.

Ragbi 7 je, spomenuli smo i u uvodu, i olimpijski sport, što mu daje na težini i važnosti.

- Olimpijski status dao je ragbiju 7 veliku međunarodnu vidljivost i otvorio ga publici koja možda prije nije pratila tradicionalni ragbi. Na Olimpijskim igrama vidi se koliko je ova disciplina atraktivna i koliko su njezini igrači kompletni sportaši. Potrebni su brzina, snaga, izdržljivost, tehnika i sposobnost donošenja odluka u vrlo kratkom vremenu. Sve to ragbi 7 čini sportom koji je izuzetno zanimljiv i gledateljima i televizijskoj publici.

U Splitu će svi gledatelji to moći gledati iz prve ruke jer će nastupiti krema europskog ragbija.

- U muškoj i ženskoj konkurenciji nastupa po 12 reprezentacija, što znači da u Split dolaze 24 nacionalne selekcije. Nakon prvog turnira u muškoj konkurenciji vodi Njemačka, ispred Francuske, Italije i Belgije, dok je kod žena na vrhu Francuska, a slijede Poljska, Belgija i Španjolska. Dolaze i reprezentacije poput Velike Britanije, Irske, Portugala i Češke. Publika će u tri dana na jednome mjestu moći vidjeti velik dio europske ragbijaške elite. Ragbi 7 snažno razvija mušku i žensku konkurenciju, a publici je posebno zanimljivo što tijekom istog dana može gledati najbolje europske ragbijaše i ragbijašice. Kvaliteta ženskog ragbija 7 posljednjih je godina izrazito porasla i očekujemo vrlo izjednačene utakmice.

Zagreb: Europsko prvenstvo ragbi 7, Hrvatska - Mađarska | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Posebnost ovog sporta i discipline je i tempo utakmica.

- Igrači tijekom jednog dana nastupaju više puta, a svaka utakmica uključuje velik broj sprintova, kontakata i naglih promjena smjera. Nema mnogo prostora za čuvanje snage. Igrač mora biti spreman od prve do posljednje sekunde, zatim se brzo oporaviti i ponovno izaći na teren. Turnir traje tri dana, pa osim fizičke pripreme veliku ulogu imaju koncentracija, oporavak i širina momčadi.“

Organizatori prvenstvo predstavljaju kao spoj sporta i zabave.

- Želimo da ljudi na Parku mladeži provedu cijeli dan, a ne samo da dođu na jednu utakmicu i odu. Uz natjecanje pripremamo navijačku zonu, sadržaje za djecu, gastronomsku ponudu i cjelodnevni glazbeni program. Petak donosi prve utakmice, svečano otvaranje i večernji DJ program, dok će u subotu, nakon natjecateljskog dijela, nastupiti Gipsy Kingsi. Nedjelja je rezervirana za završne utakmice, borbu za medalje i proglašenje europskih prvaka. Ideja je spojiti vrhunski sport s atmosferom ljetnog festivala.

Hrvatska, nažalost, ne nastupa na ovom turniru, no hrvatski bi ragbi od njega svakako trebao profitirati u budućnosti.

- Najveća vrijednost nije samo u tri dana natjecanja nego u onome što ostaje nakon njega. Naše reprezentacije trenutačno se natječu u Trophy Series diviziji, a domaćinstvo elitnog europskog turnira omogućuje igračima, trenerima, djeci i klubovima da najbolji ragbi vide iz neposredne blizine. Voljeli bismo da netko nakon dolaska na Park mladeži prvi put potraži ragbijaški klub, dovede dijete na trening ili počne pratiti naše domaće utakmice. Split će tih dana ponuditi najbolji mogući uvod u ragbi: vrhunske reprezentacije, kratke i uzbudljive utakmice te atmosferu zbog koje ćete poželjeti ostati do samog kraja - zaključio je Holjevac.