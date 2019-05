Rebić širio ruke, Jović zabio: Nijemci eksplodirali na tribini

45' Poluvrijeme

I to je to! Nakon 45 minuta nogometae vidjeli smo puno prilika, a aktivan je bio i naš Mateo Kovačić koji je u par navrata poslao iznimna dobra dodavanja suigračima i započeo prilike od kojih naposljetku ipak nije bilo nešto. U dobroj prilici našao se i Rebić, no poskliznuo se te ostao bez lopte. Nastave li ovako igrati, u drugom poluvremenu bit će prava kiša golova...