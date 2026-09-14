Europski uspjeh Trogira: Izbacio Farane za drugo kolo EHF kupa

Lijep europski uspjeh za trogirski rukomet. Trogirani su naplatili domaćinstvo obje utakmice prvog kola EHF Europskog kupa i u 120 minuta eliminirali Vestmann s Farskih Otoka. U prvoj utakmici u dvorani Vinko Kandija Trogirani su dobili obrambenu bitku (25-20), a dva dana kasnije i napadačku (34-30) te s ukupnih +9 zasluženo prošli dalje.

U momčadi Željka Čaglja u prvoj se utakmici istaknuo Tomislav Radnić sa sedam golova, a u drugoj je Šime Ivić potvrdio s 8/8 da će biti veliko pojačanje za Trogir.

- Vestmann je pokazao da je ozbiljna ekipa, ali slomili smo ih energijom i širinom i visokom i kontaktnom obranom. Igrali smo dobar rukomet, potvrdili da smo ozbiljna ekipa - rekao je trener Željko Čagalj.

Sljedeći protivnik Trogira bit će poznat nakon što se odigraju sve utakmice prvoga kola.